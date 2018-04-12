Сфера управления многоквартирными домами в Иркутской области станет более прозрачной и конкурентной

Изменения в законодательстве, затрагивающие сферу управления многоквартирными домами (МКД), позволят сделать её более прозрачной и конкурентной. Об этом заявил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

После видеоселекторного совещания, проведенного министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаилом Менем, Дмитрий Чернышов поручил руководителю службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александру Проценко контролировать ход реализации нововведений в сфере ЖКХ Приангарья.

Михаил Мень на селекторном совещании с руководителями российских регионов прокомментировал принятый в начале апреля федеральный закон о переходе к новой договорной системе отношений между собственниками помещений в МКД и ресурсоснабжающими организациями, так называемый «закон о прямых договорах».

– Реализация закона о прямых договорах подразумевает возможность исключения управляющих организаций из цепочки платежей за коммунальные услуги. Это позволит сократить размер задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, который в целом по России еще продолжает оставаться достаточно внушительным, – отметил Михаил Мень.

Кроме этого, 27 марта текущего года Правительством России были введены стандарты сервиса управления МКД, которые позволят повысить качество работы управляющих организаций. По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса, данные изменения коснутся работы аварийных и диспетчерских служб: теперь будет регламентироваться и скорость приема заявлений, и реакции на них, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Для недопущения необоснованного роста платы граждан за жилищные услуги 6 апреля в минстрое РФ утверждены методические рекомендации по установлению размера оплаты за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменений такой платы. Ранее стоимость жилищных услуг не регулировалась.

– Для жителей Иркутской области прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями не новость. Подобные схемы уже применяются в отдельных населенных пунктах Приангарья. В то же время в регионе необходимо выработать практический опыт эффективного взаимодействия собственников жилья, специалистов управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, – отметил Александр Проценко.