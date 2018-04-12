Росреестр: количество сделок на рынке жилья выросло на 11%, на рынке новостроек упало на 33%

В Иркутской области в первом квартале 2018 года увеличилось количество жилья, оформленного в собственность по договорам купли-продажи (+11%), а также с помощью ипотеки (+16%). А вот количество сделок по покупке жилья в новостройках упало на треть, об этом сообщает Управление Росреестра по Иркутской области.

Сделки купли-продажи:+11%

С января по март Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало более 19 тыс. переходов прав на основании договора купли-продажи (мены) жилья, в том числе в Иркутске – более 4 тыс. Для сравнения, в аналогичном периоде 2017 года в регионе зарегистрировано около 17 тыс. переходов прав, в том числе в Иркутске – 3,5 тыс.

Жилье в ипотеку:+16%

Также в I квартале 2018 года в Иркутской области выросло количество жилья, оформленного в ипотеку. С января по март в регионе зарегистрировано более 5 тыс. жилых помещений, находящихся в собственности граждан, приобретенных (построенных) за счет кредитных средств либо средств целевого займа. За аналогичный период 2017 года данный показатель был равен 4,3 тыс. При этом в Иркутске по итогам I квартала 2018 года количество оформленных в ипотеку жилых помещений незначительно уменьшилось и составило 2068 (в 2017 году – 2093).

Новостройки: -33%

Кроме того, в I квартале 2018 года в Иркутске зарегистрировано на 33% меньше договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). С января по март текущего года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 1521 договор участия в долевом строительстве, в том числе в Иркутске – 816. Для сравнения в I квартале 2017 года в Иркутской области было зарегистрировано 1526 ДДУ, в Иркутске – 1227.