Новый рекорд. В I квартале 2018 года объем выдачи ипотеки вырос на 85%

По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в марте рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 120 тыс. кредитов на 240-250 млрд руб. (на 65-70% выше уровня марта 2017 года). Всего в I квартале 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму около 600 млрд руб. (на 85% больше уровня I квартала 2017 года). Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

Основной фактор роста – рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей.

Александр Плутник отметил, что рынок ипотеки растет прежде всего за счет новых заемщиков, «чистые» темпы роста рынка составляют около 55%. За вычетом рефинансирования, в первом квартале 2018 года выдано «новой» ипотеки на сумму не менее 500 млрд рублей по сравнению с 321 млрд на 01.04.2017. Доля кредитов, выданных на рефинансирование действующих кредитов, составляет 15-16%.

Ставки по ипотеке в феврале продолжили снижение:

9,58% – на новостройки (год назад – 11,61%)

9,83% – на вторичное жилье (год назад – 12,11%)

Решение Банка России о снижении ключевой ставки с 26.03.2018 до уровня 7,25% будет способствовать дальнейшему снижению ставок.

До 2,15% снизилась доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней. Это – минимум за последние 3 года. В сочетании со стабильными ценами на жилье это говорит об отсутствии предпосылок формирования «пузыря» на рынке ипотеки.

Всего в 2018 году, по оценке ДОМ.РФ, будет выдано около 1,3-1,4 млн кредитов на 2,5-2,8 трлн руб.