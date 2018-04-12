Соглашение о сотрудничестве по созданию «Кванториума РЖД» подписано в Иркутске

Соглашение о сотрудничестве по вопросам создания детского технопарка «Кванториум». подписали 12 апреля ОАО «РЖД» и министерство образования Иркутской области. Подписи под документом поставили министр образования региона Валентина Перегудова и первый заместитель начальника ВСЖД Вадим Владимиров.

Соглашение предполагает стратегическое партнерство сторон в области развития научно-технического творчества детей. В документе определены основные направления сотрудничества: в соответствии с утвержденной дорожной картой стороны будут выполнять свои обязательства по дизайну и ремонту помещений, подбору персонала, поставке современного оборудования, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Детский технопарк «Кванториум РЖД» яркий пример частно-государственного партнерства. Он создается на базе Детской железной дороги, где выделены 4 помещения и уже начинаются ремонтные работы. Начнут работу несколько наиболее востребованных направлений: промышленный дизайн, IT-квантум, геоквантум, хайтек РЖД квантум.

- «Кванториум РЖД» - уникальный проект, который позволит развивать инженерные профессии, так необходимые нашему региону и стране. Мы надеемся, он сможет дать многим ребятам путевку в жизнь. Открытие «Кванториума «Байкал» состоится в октябре 2018 года. 100 ребятишек будет заниматься на острове Конном, еще 700 - в основном здании на Сергеева,3. Обе площадки планируется запустить одновременно, - подчеркнула Валентина Перегудова.

Технопарк будет оснащен самым современным оборудованием.

- Мы надеемся, что с запуском проекта возрастет интерес молодого поколения к железной дороге и современным технологиям. РЖД возлагает на «Кванториумы» большие надежды. Нам нужны инженеры нового формата, люди, обладающие креативным мышлением и объемными знаниями в сфере информационных технологий, - отметил первый заместитель начальника ВСЖД Вадим Владимиров.