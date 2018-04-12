В «Облкоммунэнерго» начали изучать мнения потребителей о качестве энергоснабжения

В ОГУЭП «Облкоммунэнерго» запустили программу изучения мнений потребителей о качестве энергоснабжения, осуществляемого организацией. Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, это означает реализацию очередного этапа программы клиентоориентированности областного энергетического предприятия.



– Цель программы – повысить открытость компании, больше вовлекать потребителей электроэнергии в оценку её работы, ускорить время реагирования на возникающие проблемы с электроснабжением, – сообщил первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.



На предприятии начал работу телефон доверия – 8-800-700-50-62. Звонок на данный номер бесплатный. Любой человек, заметивший открытую или взломанную подстанцию, оборванный провод или наброс проводов на линию, может позвонить по названному номеру и сообщить о нарушении.

Кроме этого сотрудники «Облкоммунэнерго» начали анкетирование потребителей в северных районах области: Казачинско-Ленском, Киренском, Качугском, Мамско-Чуйском, Жигаловском. Участникам опроса предлагается дать оценку работы областного предприятия и качества электроснабжения в целом. Жители могут указать наиболее удобные для них каналы информирования о деятельности предприятия и задать свои вопросы специалистам.



– В головной офис за две недели поступило уже около 500 анкет. Анализ начали с северных филиалов, проанализируем каждую анкету. Надеемся, что с помощью жителей территорий нашего обслуживания мы сможем сделать свою работу более эффективной, а значит, энергоснабжение населения и организаций нашей области станет более надёжным, – считает генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Александр Анфиногенов.



Напомним, что ОГУЭП «Облкоммунэнерго» обеспечивает эксплуатацию и ремонт электросетевого хозяйства на территории Приангарья. 10 филиалов предприятия обслуживают 9500 км линий электропередачи, более 3000 трансформаторных подстанций. К сетям «Облкоммунэнерго» подключено более 390 тыс. потребителей, как физических, так и юридических лиц, в том числе бюджетные организации.