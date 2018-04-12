Утверждена новая форма декларации по земельному налогу

ФНС утвердила новую форму налоговой декларации по земельному налогу.

Форма декларации дополнена коэффициентом (Ки), который применяется для исчисления налога при увеличении или уменьшении кадастровой стоимости земельного участка после изменения вида разрешенного использования, категории земель и (или) площади. Новеллы связаны с положениями о расчете земельного налога, внесенными в ст. 391 НК РФ Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ.

Кроме того, в порядке заполнения декларации отражены особенности заполнения при наличии муниципальной льготы в виде снижения налоговой ставки.

При заполнении декларации учтена возможность изменения в течение налогового периода коэффициента 2 на коэффициент 4, применяемых согласно п. 15 ст. 396 НК РФ для земельного участка, приобретенного организацией в собственность для жилищного строительства.

Приказ вступает в силу через два месяца со дня официального опубликования и применяется, начиная с представления налоговой декларации за налоговый период 2018 года.

При ликвидации (реорганизации) юридического лица – владельца налогооблагаемого земельного участка новая форма декларации может использоваться в налоговом периоде 2018 года.