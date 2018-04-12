Более 200 млн рублей было направлено из бюджета Иркутска на социальную поддержку жителей в 2017 году. Об этом сообщил мэр областного центра Дмитрий Бердников в ходе ежегодного отчета о деятельности органов местного самоуправления.

- Мы обязаны помогать тем, кто нуждается в этом больше всего. Особенно это касается горожан старшего поколения, - отметил глава города. - Как вы помните, мы взяли на себя затраты по проезду ветеранов и льготников, когда областным постановлением им ограничили число поездок в общественном транспорте. В прошлом году мы неоднократно обращались в Правительство Иркутской области с тем, чтобы количество таких поездок было увеличено. И мы добились этого повышения! В этом году число бесплатных поездок возросло до 50.

В 2017 году более 70 тысяч иркутян получили дополнительные меры социальной поддержки. Свыше 8 тысяч человек – лекарства по бесплатным рецептам; материальную помощь – больше тысячи горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведен ремонт в шести квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. Около 22 тысяч студентов, школьников, пенсионеров воспользовались правом льготного и бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Почти 30 тысяч пенсионеров получили ежемесячные денежные выплаты на оплату проезда.

Следует отметить, что в 2018 году вступила в силу еще одна инициатива мэра Иркутска – о выплатах социальных стипендий малообеспеченным студентам. Напомним, что в связи с изменением законодательства с 1 января 2017 года данной стипендии были лишены более 2 тыс. студентов вузов, техникумов и колледжей Приангарья.