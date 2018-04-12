Кто возглавит правительство?

Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая. Госдума уже предварительно запланировала заседание для утверждения нового премьера. Оно должно состояться 8 мая 2018 года. Ключевой вопрос: кто возглавит правительство?

"Мы по-прежнему делаем ставку на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину, - говорит директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев. - И если мы окажемся правы, это станет хорошей новостью для рынков, а значит – на этой новости также можно будет неплохо заработать. На акциях, естественно, больше, чем на курсе рубля. Вопрос о том, кто в этом случае возглавит ЦБ РФ, естественно, остается открытым".

Правительство Дмитрия Медведева ругали все кому не лень. Это даже было принято у аналитиков и журналистов деловых изданий. На самом деле, кабинет министров Дмитрия Медведева был достаточно профессиональным и грамотным. Он просто был, по крайней мере частично, не готовым к жестким санкциям и обвалу цен на нефть, отмечает эксперт Альпари. Он был заточен под ситуацию 2006-2007 годов, когда на мировом рынке была дорогая нефть, а в Россию шёл поток иностранных инвестиций. Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович тогда часто выступал на различных инвестиционных форумах, западные инвесторы ему на сто процентов верили и быстро спешили покупать российские акции и облигации.

Столкнувшись с санкциями и падением цен на нефть, правительство сделало спорный и неоднозначный выбор. Девальвация обесценила стоимость труда в России. Однако это позволили сохранить маржу – доходы бюджета и дивиденды компаний, прежде всего, крупных акционеров или, как любят говорить в России, олигархов. Вероятно, так поступило бы любое буржуазное правительство в любой буржуазной стране.

Теперь перед российским правительством стоит очень сложная задача. Модернизация экономики в условиях роста военно-политического и санкционного давления, подчеркивает аналитик Альпари. Естественно, России придется поддерживать завышенный уровень оборонных расходов. Учебники по либеральной экономической теории часто рассматривают схему «пушки или масло». Полагая, что если страна вооружается, то у нее остается меньше ресурсов для потребления. Однако если не будет «пушек», не будет и суверенитета, а не будет суверенитета, не будет и «масла». В отличие от начала 90-х это россиянам теперь объяснять не надо. К тому же Россия имеет все шансы стать фабрикой оборонной промышленности для всего не западного мира, подключив к производственным цепочкам Белоруссию и Казахстан. Среднегодовой объем российского оборонного экспорта составляет $15 млрд.

Основной задачей нового правительства станет сохранение всех плюсов капитализма и свободного рынка, к которым уже привыкли рядовые россияне. Мобилизационный проект в рамках возврата к административной системе или даже построение белорусской модели рыночного социализма, однозначно, не самый лучший выбор и удар по позициям России в долгосрочной глобальной конкуренции.

Есть ли деньги на модернизацию в условия изоляции?! "Мы уже говорили о международных резервах ЦБ РФ в размере $460 млрд, - отмечает Александр Разуваев. - Однако они могут быть использованы лишь частично. Западные СМИ писали, что оффшорные капиталы из бывшего СССР составляют $1,3 трлн., коллеги из финансовых компаний даже называли цифру в $2,5 трлн. Вполне возможно, рано или поздно к владельцам этих капиталов на разговор придут вежливые люди".