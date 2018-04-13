Аналитики Альфа-Банка: В случае стабилизации геополитической обстановки, рубль может вернуться на уровень 60 руб./$

Курс рубля за первые три дня этой недели упал на 8%, отыгрывая новый раунд санкций США, а также усиление геополитической конфронтации вокруг Сирии. Аналитики Альфа-Банка считают, что в случае стабилизации геополитической обстановки, рубль имеет неплохие шансы вернуться на уровень 60 руб./$ в ближайшее время. Помочь ему в этом может решение Минфина отложить покупку валюты для ФНБи продолжающийся рост цен на нефть, уже превысивших 72 $/барр., – максимума с 2014 г.

Данные по безработице в США сыграли против доллара

Американская валюта на прошлой неделе слабела к основным валютам G10, что было связано с публикацией на прошлой неделе в пятницу слабого отчета по безработице. Так, увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за март составило 103 тыс. чел. при прогнозе увеличения на 188 тыс. чел. В результате пара евро/$ выросла с пятничного минимума 1,2227 до 1,2395 на максимуме в среду. Приостановил падение доллара опубликованный протокол заседания ФРС, в котором отмечалось, что не исключена возможность ускорения темпов повышения базовой процентной ставки в связи с ускорением экономического роста и инфляции в США. Хотя текущая волатильность валютной пары пока не выходит за рамки интервала 1,20-1,25 евро/$, мы сохраняем ожидания, что в последующие месяцы возможно движение на уровни как минимум 1,3 евро/$.

Нефть выше 72 $/барр.

Нефть на неделе выросла до отметки 72-73 $/барр. на фоне усиления опасений рынка о возможном разрыве ядерной сделки с Ираном, что, в свою очередь, может привести к запрету на экспорт нефти из Ирана и снижению предложения нефти на рынке. Реакция на публикацию данных по запасам нефти в США оказалась сдержанной: запасы нефти продемонстрировали прирост на 3,3 млн барр. при прогнозе сокращения на 1,2 млн барр.

Санкции и эскалация ситуации вокруг Сирии сыграли против рубля

Начало недели оказалось обвальным для российских активов: поводом послужили объявленные в прошлую пятницу санкции США в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 российских компаний. Первоначально реакция валютного рынка оказалась достаточно сдержанной — пара $/рубль за пятницу прибавила только 50 коп., закрывшись на уровне 58 руб./$. Обвал рынка начался в понедельник и в значительной степени отражал опасения по поводу дестабилизации обстановки вокруг Сирии в результате обвинений России в причастности к химической атаке в сирийском городе Дума.

Ужесточение санкций и накал геополитической обстановки спровоцировали массовое закрытие позиций по российским активам и отток капитала с рынка, в результате чего всего за несколько дней рубль ослаб почти на 8%. На пике падения курс доходил до 65 руб./$.

Однако к вечеру среды на рынке наметилась стабилизация, вызванная несколькими факторами: а) значительным ростом цен на нефть; б) заявлением министра финансов США С.Мнучина о том, что он не поддерживает введения санкций в отношении госдолга РФ; в) отсутствием конкретного решения США по удару по Сирии. Несмотря на дневной оборот на ММВБ по паре $/рубль с расчетами “завтра” в размере около $10 млрд за последние 3 дня (при среднем дневном обороте $2,5 млрд), валютный рынок продолжает оставаться крайне волатильным и неликвидным.

Мы полагаем, что в случае стабилизации геополитической обстановки вокруг России, вчерашнее решение Минфина пока не направлять дополнительные экспортные доходы на покупку валюты может оказать поддержку рублю: по данным платежного баланса за 1К18, профицит текущего счета в $29 млрд был почти наполовину нейтрализован покупками валюты Минфином на сумму около $13 млрд. Как только риски геополитической эскалации уйдут с повестки дня и рынок обратит внимание на экономические факторы, рубль получит возможность вернуться к уровню 60 $/барр. Пока же мы оцениваем торговый диапазон на предстоящей неделе как 58-68 руб./$.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка