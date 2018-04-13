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Пять современных троллейбусов закупят для Иркутска

13 апреля 2018

Комитет городского  обустройства иркутской мэрии Иркутска объявил электронный аукцион на закупку пяти низкопольных троллейбусов стоимостью 11,2 миллиона рублей каждый. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Подрядчика будет определен 20 апреля, он должен поставить товар в течение 120 дней с момента подписания контракта.

Согласно закупочной документации, троллейбусы будут голубого цвета, 2018 года выпуска, вместимостью минимум 80 мест. Салоны должны быть оснащены системой видеонаблюдения, автоматическим речевым информатором, громкоговорящей связью через микрофон и передним, задним, боковым электронными табло с указанием маршрута. 

 

 


/ СИА /
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