Пять современных троллейбусов закупят для Иркутска

Комитет городского обустройства иркутской мэрии Иркутска объявил электронный аукцион на закупку пяти низкопольных троллейбусов стоимостью 11,2 миллиона рублей каждый. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Подрядчика будет определен 20 апреля, он должен поставить товар в течение 120 дней с момента подписания контракта.

Согласно закупочной документации, троллейбусы будут голубого цвета, 2018 года выпуска, вместимостью минимум 80 мест. Салоны должны быть оснащены системой видеонаблюдения, автоматическим речевым информатором, громкоговорящей связью через микрофон и передним, задним, боковым электронными табло с указанием маршрута.