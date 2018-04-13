Новости

Вышел апрельский номер Газеты Дело

13 апреля 2018

Представляем очередной номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, по экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых новостей.

Господдержка для бизнеса: ломаем стереотипы

Деньги для поддержки бизнеса есть. Надо только знать где и на каких условиях их можно получить. О том, как работают институты государственной поддержки малого и среднего бизнеса, как заручиться гарантией для получения кредита и как получить финансирование под 6,5 % нам рассказала руководитель Иркутского областного Гарантийного фонда Диляра Окладникова.

Будущее – за «облаками». Что предлагает современный телеком иркутскому бизнесу?

Сегодня, пожалуй, нет ни одной сферы, которой бы не коснулись цифровые технологии.  Телеком стремительно меняется на наших глазах и помогает изменять другие отрасли бизнеса.  Почему сегодня мобильный оператор стал первым помощником бизнесмена, и с помощью каких виртуальных инструментов можно оптимизировать бизнес-процессы крупного предприятия или, например, небольшой логистической компании? Есть ли будущее у системной интеграции в Иркутской области? На эти и другие вопросы Газеты Дело ответил директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной.

«Тимбермаш Байкал»: правила успешного дилерства

Специалисты знают: там, где для решения серьезных задач нужна серьезная спецтехника, не обойтись без дилерской поддержки. История одного такого дилера, работающего в Сибири,  продолжается уже 15 лет. А начиналось всё с небольшого представительства и штата в семь человек. Как дилеру в условиях постоянной нестабильности и турбулентной экономики добиться устойчивого роста? Как стать лидером и сохранить позиции? Представляем вашему вниманию правила, позволившие Виктору Болдакову и его компании «Тимбермаш Байкал» добиться прочного успеха.

Инвестиции в доллары: эксперты рекомендуют ETF

Курс доллара снижается, но инвесторы по-прежнему хранят свои сбережения в американской валюте. Светлана Даценко – кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Beauty Line» (г. Иркутск) рассказала Газете Дело о том, какие инструменты, позволили ей не только компенсировать снижение курса, но и заработать. И не 1%, как по стандартному валютному вкладу, а 24% годовых – в долларах США.

«Признание клиентов – бесценно»

В 2017 году Альфа-Банк вошёл в пятёрку лидеров по чистой прибыли в банковском секторе, нарастив прибыль в полтора раза до 798 млн долл. США. Кроме того, долгосрочный кредитный рейтинг банка был повышен до уровня «BB+», а благодаря поддержке клиентов, Альфа-Банк стал «Банком года-2017». В Иркутской области Альфа-Банк также  растет по всем показателям и ставит новые рекорды. Что позволяет уверенно двигаться вперед? Какие новые продукты и предложения приготовил Альфа-Банк для клиентов? Об этом рассказали руководители Альфа-Банка в Иркутске.

Финансовая стратегия: от сбережений к инвестициям

Куда инвестируют самые богатые? Когда произойдет обвал на рынках, и какие индикаторы предупредят об этом? Как управлять капиталом во время коррекции? Об этом рассказал Максим Шеин, главный инвестиционный стратег «БКС Премьер» на конференции, состоявшейся в Иркутске 28 марта.

«Мы помогаем клиентам сохранять самый ценный ресурс – время»

Можно ли стать компанией мирового уровня и при этом оставаться удобной для своих клиентов? Можно, считают в Сбербанке, если внедрять новые технологии и выходить на новую ступень конкурентоспособности и клиенториентированности. Банк хочет реализовать это в рамках Стратегии 2020, провозглашенной Германом Грефом в декабре 2017 года. Но каким образом? Об этом на пресс-конференции 27 марта рассказал председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

Как найти «доходное место» для торговли?

Глобальные изменения в сфере торговли отражаются на жизни города и объектах недвижимости. Новые торгово-развлекательные центры притягивают львиную долю покупательского трафика, а привычные когда-то магазины из «стрит-ритейла» вынужденно меняют формат или вовсе перестают быть магазинами. Как предпринимателю сориентироваться в этих переменах и безошибочно найти место для своего бизнеса? Ответ на этот вопрос знает Дмитрий Щербаков, руководитель АН «Слобода».

Когда законотворчеству не хватает логики

В марте 2018 года природоохранный прокурор Сергей Зенков озвучил проблемы с земельными участками, на которых расположены многие туристические базы в Иркутской области. Суть в том, что категория земель у многих из них является спорной, и это может иметь для владельцев турбаз непредсказуемые последствия. Ситуацию с возможными правовыми осложнениями для владельцев турбизнеса прокомментировала юрист Адвокатского бюро «Рябенко и партнеры» Алина Берест.

Горячая линия для бизнеса

Номера телефонов, начинающиеся на «8-800», становятся все более популярными среди предпринимателей. Какие преимущества дает бизнесу номер «8-800»? Каким компаниям он может быть полезен, а каким нет? Об этом «Ростелеком» рассказал иркутским предпринимателям на презентации пакета услуг «Виртуальная АТС и Бесплатный вызов». Участники мероприятия – около 40 представителей малого и среднего бизнеса – узнали, как облачные технологии могут помочь сократить расходы на связь, покупку оборудования, программного обеспечения, на аренду помещения и штат IT-специалистов.

Покупка квартиры: поспешить нельзя опоздать

Рынок жилья готовится к повышению цен, которое будет вызвано вполне объективными причинами. А как обстоят дела сейчас? Растет ли спрос на жилье в Иркутске? И стоит ли поторопиться с приобретением квартиры?  Об этом с нами побеседовал руководитель АН Century 21 «Недвижимость мира» Роман Семенов.

Общественные пространства в загородных поселках

Генеральный директор ООО УК «Система АМТ» Антон Кондратьев рассказывает о значимости функционального и комфортного общественного пространства в современном загородном поселке. Почему тут важно не экономить на площади? Как понять, что спланированная общественная территория действительно  улучшит жизнь в поселке?

Экономия наоборот, или почему скупой заплатит больше

Наталья Домрачева, руководитель компании «РС-Техно», рассказывает о том, почему при комплектации спецоборудования на объекте недвижимости  важно придерживаться правил, и почему экономия на мелочах может обернуться дополнительными затратами.

Папа Вася и его творческая семья

Как распрощаться с надоевшей офисной работой и купить интересную франшизу? С чем можно столкнуться при этом? В чем отличие работы по франшизе в Иркутске? Чем трудна работа с детской аудиторией? И почему, несмотря ни на что, работать с детьми – здорово? Свою историю рассказал Василий Симольчук, директор детской школы телевидения «Телешко» в Иркутске.


/ СИА /
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