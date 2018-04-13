Солид Банк улучшил условия по рефинансированию кредитов других банков

С 9 апреля с Солид Банке действуют новые условия перекредитования займов сторонних банков. Теперь рефинансировать можно не только потребительские кредиты, но и кредитные карты, а также увеличена сумма «на руки».

Акция по рефинансированию кредитов по фиксированной ставке 10,99% годовых действует в Солид Банке до 1 июня 2018 г. Большое количество обращений показывает высокую востребованность данной услуги у населения. Это не удивительно, т.к. ранее кредиты оформлялись по гораздо более высоким ставкам, и переоформить их на более выгодных условиях это отличная возможность облегчить бремя кредитных обязательств.



Банк пошел навстречу пожеланиям клиентов, оформляющих заявки на рефинансирование, и расширил спектр возможностей по данному виду кредитования.



Теперь рефинансировать можно не только потребительские кредиты, но и кредитные карты. Средняя ставка по действующим кредитным картам других банков составляет 25-35% годовых. Многим заемщикам, использовавшим весь лимит по карте, достаточно сложно гасить задолженность на таких условиях. Солид Банк предоставляет возможность закрыть использованный кредитный лимит по кредитной карте по фиксированной ставке 10,99% годовых.



Важным является еще одно нововведение в условия рефинансирования в Солид Банке: теперь клиент может получить большую сумму на личные траты – до 35% от суммы рефинансируемого долга.



Напомним, что при рефинансировании до 800 000 руб. Солид Банк не требует ни залога, ни поручителей.



Основные условия рефинансирования: сумма от 30 000 руб. до 3 000 000 руб.; срок от 13 до 60 мес.; ставка 10,99% годовых.



Оформить заявку на кредит можно на сайте https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/