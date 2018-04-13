Кредитный портфель РСХБ превысил 2 трлн рублей

По итогам работы в I квартале 2018 года совокупный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 2,0 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5,8%, из них на кредиты АПК приходится 1,2 трлн рублей. При этом кредитный портфель корпоративных клиентов превысил 1,63 трлн рублей, физических лиц – 376 млрд рублей.

Чистые процентные доходы Банка по состоянию на 01.04.2018 составили 16,6 млрд рублей против 15,8 млрд рублей годом ранее – рост на 5,2%, показатель чистого комиссионного дохода Банка – 4,8 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем за январь-март 2017 года. Чистая прибыль РСХБ по итогам 3 месяцев 2018 года составила 534 млн рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года.

Приведенные показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).