Банк России признал Дальневосточный банк значимой кредитной организацией на рынке платежных услуг

Центральный банк Российской Федерации в очередной раз признал Дальневосточный банк значимой кредитной организацией на рынке платежных услуг. Данная информация опубликована на сайте регулятора и в «Вестнике Банка России».

Основаниями для подобной оценки являются доля осуществленных Банком операцией с картами, количество эмитированных кредитных карт, банкоматов и терминалов, а также тот факт, что количество электронных переводов денежных средств превышает 2 % от общего показателя на территории одного из федеральных округов.

Напомним, что в 1996 году Дальневосточный банк первым во Владивостоке начал выпуск собственных карт платежной системы Visa, а в 2016 году стал членом Национальной системы платежных карт и сейчас занимает ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири по выпуску пластиковых карт «Мир». На сегодняшний день количество эмитированных финансовым учреждением карт превышает 700 тысяч.