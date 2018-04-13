Банк УРАЛСИБ и компания Samsung Electronics приглашают на конференцию «Маркетинг и технологии для бизнеса и жизни»

Банк УРАЛСИБ совместно с компанией Samsung Electronics организуют конференцию для частных лиц и предпринимателей «Маркетинг и технологии для бизнеса и жизни», которая пройдет 20 апреля в Москве. Участие бесплатное.

Главная тема конференции – технологии, сервисы и продукты, с помощью которых можно повысить личную финансовую эффективность и увеличить прибыль своего бизнеса. Вторая часть мероприятия будет посвящена личному брендингу и созданию входящей воронки продаж с применением технологий и возможностей современного маркетинга.

В программе конференции:

Выступления спикеров (Банк УРАЛСИБ, Samsung Electronics, Mail.ru)

Актуальные лайфхаки и секреты продвижения от известных гуру маркетинга

Испытание новейших технологий виртуальной реальности от Samsung Electronics

Скидки и бонусы от Банка и его партнеров

Зона демонстрации нового Интернет-банка для бизнеса

Интерактивные зоны от партнеров Банка и многое другое

Мероприятие состоится 20 апреля по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная д. 6 стр. 3, лофт-пространство Deworkacy, начало конференции в 10.00. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Подробная программа и регистрация доступны по ссылке.