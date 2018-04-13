Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 ипотечных банков по объемам рефинансирования

Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге ипотечных банков по объемам рефинансирования за январь и февраль 2018 года. Исследование было подготовлено АЦ «РУСИПОТЕКА». Всего за этот период УРАЛСИБ выдал 210 кредитов на 427 млн рублей.

Рефинансирование от Банка УРАЛСИБ – это возможность существенно снизить размер ежемесячного ипотечного платежа и повысить удобство обслуживания кредита.

Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1670 застройщиков и более 1850 объектов жилья по всей России.

В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем «Высшей ипотечной лиги – 2018» в номинации «Прорыв года» – за высокую динамику ипотечного кредитования: объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.