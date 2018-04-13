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Переводы BLIZKO Связь-Банка стали доступны клиентам банка «Союзный»

13 апреля 2018

К сети участников Платежной системы BLIZKO Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) присоединился новый партнер – ООО КБ «Союзный».

Отправить и получить перевод BLIZKO можно в офисах ООО КБ «Союзный», расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи.

География платежной системы BLIZKO охватывает 26 стран и насчитывает более 46 тыс. пунктов обслуживания.

Тарифы для клиентов на отправку переводов остаются одними из самых привлекательных на рынке: от 0,2 до 2% от суммы перевода.


/ СИА /
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