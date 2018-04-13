Новости

Якутский филиал Связь-Банка переходит в статус операционного офиса

13 апреля 2018

14 апреля Якутский филиал Связь-Банка переходит в статус Операционного офиса «Якутский» в структуре Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк». Полный комплекс банковских услуг, предоставляемых в Якутском филиале, будет сохранен.

Условия обслуживания клиентов, адреса и телефоны подразделений останутся прежними.

Переоформление заключенных Якутским филиалом договоров не требуется. По ним, в соответствии с действующим законодательством, несет ответственность ПАО АКБ «Связь-Банк».

С 14 апреля будут действовать новые платежные реквизиты Операционного офиса «Якутский» Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»:

к/с №: 30101810205070000870 в Дальневосточном ГУ Банка России

наименование Банка: Приморский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

КПП: 253643001

БИК: 040507870

Также будут изменены номера банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), открытые в Якутском филиале. Официальное письменное уведомление с новыми банковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).

Подробная информация по телефонам Контакт-центра ПАО АКБ «Связь-Банк»: 8 (800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России бесплатно).


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Как найти «доходное место» для торговли?
Пожарная безопасность. Почему скупой заплатит больше
Байкальские турбазы. Когда законотворчеству не хватает логики
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании