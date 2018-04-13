Якутский филиал Связь-Банка переходит в статус операционного офиса

14 апреля Якутский филиал Связь-Банка переходит в статус Операционного офиса «Якутский» в структуре Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк». Полный комплекс банковских услуг, предоставляемых в Якутском филиале, будет сохранен.

Условия обслуживания клиентов, адреса и телефоны подразделений останутся прежними.

Переоформление заключенных Якутским филиалом договоров не требуется. По ним, в соответствии с действующим законодательством, несет ответственность ПАО АКБ «Связь-Банк».

С 14 апреля будут действовать новые платежные реквизиты Операционного офиса «Якутский» Приморского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»:

к/с №: 30101810205070000870 в Дальневосточном ГУ Банка России

наименование Банка: Приморский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

КПП: 253643001

БИК: 040507870

Также будут изменены номера банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), открытые в Якутском филиале. Официальное письменное уведомление с новыми банковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).

Подробная информация по телефонам Контакт-центра ПАО АКБ «Связь-Банк»: 8 (800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России бесплатно).