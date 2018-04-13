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Связь-Банк провел лекцию по финансовой грамотности для будущих предпринимателей в Чите

13 апреля 2018

В Чите в рамках Недели финансовой грамотности прошла лекция Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) для студентов Забайкальского института предпринимательства.

10 апреля перед студентами выступил Управляющий Читинским филиалом Банка Сергей Вечерин. Он рассказал, как распоряжаться своими деньгами, как правильно распределять свой бюджет - личный и семейный, на чем можно экономить и зарабатывать.  

«Сегодня молодым людям приходится, в основном, сталкиваться чаще с оплатой не наличными деньгами, а с безналичными расчетами. Поэтому очень важно понимать, как обращаться с банковскими картами, как обезопасить себя и свои деньги, как их сохранить, накопить и грамотно ими распоряжаться. С помощью таких мероприятий мы воспитываем новую финансовую культуру среди детей, подростков, молодежи, их родителей. Такие мероприятия необходимы, и мы их проводим регулярно», – прокомментировал Управляющий Читинским филиалом Сергей Вечерин.

В 2017 году Связь-Банк провел уроки и лекции по финансовой грамотности для родителей в 15 городах. В 2018 году география расширилась. Открытые уроки Недели финансовой грамотности для молодежи состоятся в 25 городах - Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Липецке, Великом Новгороде, Саратове, Энгельсе, Воронеже, Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Сочи, Краснодаре, Карачаевске, Владикавказе, Махачкале, Перми, Оренбурге, Омске, Екатеринбурге, Ульяновске, Чите и Иркутске.


/ СИА /
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