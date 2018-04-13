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ВТБ и «Мосгортранс» развивают проект по оплате проезда банковскими картами в наземном транспорте Москвы

13 апреля 2018

С 15 апреля 2018 года банк ВТБ и ГУП «Мосгортранс» расширяют перечень маршрутов, на которых будет возможна оплата проезда в наземном транспорте Москвы с помощью банковских карт и смартфонов с функцией Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay. ВТБ выступает в проекте банком-эквайером.

Теперь бесконтактная оплата будет также возможна на автобусных маршрутах столицы

№ М1, 904 и 904к. Валидаторами нового образца оборудуют около 50 московских автобусов. Изначально услуга была доступна на трамвайных маршрутах столицы № 6 и 27.

До 1 июня специальными терминалами с бесконтактной системой оплаты будут оборудованы еще около 500 транспортных средств на 38 автобусных, 3 троллейбусных и 4 трамвайных маршрутах. До конца 2018 года новые терминалы по оплате проезда будут установлены еще на 2000 единиц наземного транспорта Москвы.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихалотметил: «Мы рады предоставить горожанам удобные и безопасные способы оплаты проезда в таком большом мегаполисе как Москва. Внедренная еще в прошлом году технология по бесконтактной оплате проезда в наземном транспорте столицы показала востребованность сервиса благодаря его высокому качеству и комфорту использования».

«Упрощение процесса оплаты проезда позволит сделать наземный транспорт еще комфортнее. Пассажиры смогут оплатить поездку банковской картой или мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей. Отмечу, что до конца 2018 года мы оснастим новыми считывающими устройствами еще 2 тысячи единиц наземного транспорта», — рассказал директор Службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков.

В ноябре 2017 года ВТБ и «Мосгортранс» первыми в России запустили систему оплаты проезда в наземном транспорте с помощью банковских карт и смартфонов. Стоимость проезда при бесконтактной оплате составляет 40 рублей — это на 15 рублей дешевле, чем при покупке билета у водителя.

Справка

Валидаторы с обновленным функционалом располагаются у первой двери. Стикеры, информирующие пассажиров о возможности оплаты проезда банковской картой, размещены при входе в транспорт.


/ СИА /
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