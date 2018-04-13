Северо-Западный филиал розничного бизнеса ВТБ возглавит Сергей Кульпин

Правление ВТБ приняло решение назначить управляющим розничного бизнеса Северо-Западного филиала ВТБ Сергея Кульпина, ранее занимавшего аналогичную должность в Екатеринбурге. Решение вступит в силу с даты согласования его кандидатуры ЦБ РФ. Михаил Иоффе покидает Группу ВТБ с 20 апреля.

Сергей Кульпин родился 9 декабря 1973 г. в Барнауле. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «экономист». В банковском секторе — с 1996 г. В 2005 г. перешел в Группу ВТБ. С 2008 г. работал управляющим розничного бизнеса банка в Екатеринбурге.

«Перед новым руководством стоят высокие задачи по наращиванию объемов розничного бизнеса ВТБ на Северо-Западе. Сергей Кульпин обладает большим опытом работы на динамично развивающемся уральском рынке. Возглавляемый им филиал в разы нарастил объемы бизнеса, сделав бренд ВТБ одним из сильнейших на уральском рынке. Уверен, что под его руководством банк выйдет на новый качественный уровень и вновь займет лидирующие позиции на Северо-Западе», — комментирует назначение заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По результатам 2017 г. на рынке кредитов физлицам розничный бизнес ВТБ на Северо-Западе занял 19,5%, привлеченных средств — 14,5%. Кредитный портфель превысил 164 млрд рублей, портфель привлечённых средств — 340 млрд.