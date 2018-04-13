Сбербанк обеспечил в 2017 году 200 миллионов покупок в интернет-магазинах

За год клиенты интернет-магазинов совершили более 200 млн покупок с помощью платежной инфраструктуры Сбербанка. Пул онлайн-площадок, находящихся на эквайринговом обслуживании Сбербанка, в 2017 году увеличился в 5 раз и достиг почти 42 тысяч площадок. По собственным оценкам Сбербанка, его доля рынка интернет-эквайринга достигла 30%.

Сеть pos-терминалов составила почти 1,4 млн устройств, все они оснащены бесконтактной технологией. В 2017 году Сбербанк подключил свою сеть pos-терминалов к обслуживанию карт China Union Pay. В основном картами этой платежной системы пользуются туристы из Китая – наибольшей популярностью у них пользуются магазины одежды и обуви (28% покупок), электроники (25%), ювелирные магазины (16%) и косметика (19%). Средний чек по картам China Union Pay составляет около 2500 рублей.

Сбербанк обеспечил платежной инфраструктурой 15 тысяч транспортных средств в 30 городах России – она позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте бесконтактной банковской картой. Количество поездок в автобусах, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, в марте 2018 года превысило 2,3 млн.

«Развитие платежной инфраструктуры является важнейшим драйвером роста доли безналичного оборота*, которая достигла уже 60%. В прошлом году мы уделили особое внимание предложению платежных сервисов быстрорастущему сегменту онлайн-торговли. По нашим оценкам, доля Сбербанка на рынке интернет-эквайринга по обороту достигла 30%. Рост бизнеса интернет-эквайринга Сбербанка связан с активным ростом отрасли и совершенствованием продуктового предложения и сервиса банка, – рассказала директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова.

*Безналичный оборот в данном случае – это торговый оборот, безналичные платежи и безналичные расчеты (с учетом P2P переводов, исключая переводы между своими счетами) по дебетовым картам. 60% - показатель по дебетовым картам.