Безналичный оборот по дебетовым картам Сбербанка достиг 60%

Доля безналичного оборота* по дебетовым картам Сбербанка в 2017 году достигла 60%, увеличившись за год на 9 п.п. Портфель активных дебетовых карт за год вырос на 14% и составил 102,4 млн штук.

За год доля бесконтактного оборота по картам Сбербанка в торговом эквайринге выросла в 12 раз и достигла на конец года 18%, а на данный момент превышает 23%. Значительный рост показателя связан с переводом выпуска всех новых карт на бесконтактную технологию: на данный момент 35 млн дебетовых карт работают по «бесконтакту». Скорость оплаты «в одно касание» в 12 раз быстрее классической оплаты по чипу и составляет в среднем 3 секунды за операцию.

В 2017 году в 3 раза больше клиентов стали регулярно оплачивать покупки с помощью смартфона по технологии Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay – сейчас их уже более 3 млн человек.

«В фокусе нашего внимания в 2017 году было повышение безналичного оборота по картам и развитие digital сервисов, доступных для карт Сбербанка. Одним из основных драйверов роста «безнала» стало развитие бесконтактной технологии – в 2017 году банк завершил процесс перевода новых карт на бесконтакт, сделав также бесконтактной и карту моментальной выдачи. Уже 23% оплаченных картами покупок клиенты осуществляют в одно касание, – рассказала директор дивизиона «Банковские карты и эквайринг» Сбербанка Светлана Кирсанова. – Оформить карту стало удобнее – достаточно оставить заявку на сайте или на веб версии в Сбербанк Онлайн, а в мае сервис будет доступен и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн».

Более 1 млн карт клиенты заказали, оформив на сайте Сбербанка, - такая возможность появилась в мае 2017 года. В марте 2018 года Сбербанк запустил возможность оформления карты в Сбербанк Онлайн – уже более 15 тысяч карт заказано таким образом.

*Безналичный оборот в данном случае – это торговый оборот, безналичные платежи и безналичные расчеты (с учетом P2P переводов, исключая переводы между своими счетами) по дебетовым картам.