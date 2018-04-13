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Сбербанк выпустил кампусную карту «Мир» с приложением «Тройка» для НИУ МГСУ

13 апреля 2018

Первый кампусный проект на базе национальных платежных карт с транспортным приложением «Тройка» реализовали Московский банк ПАО Сбербанк, АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»), Московский метрополитен в Московском государственном строительном университете (МГСУ).

Приложение, размещенное на банковской карте, обладает полным функционалом карты "Тройка" – карту можно пополнять и оплачивать ею проезд в метро и наземном транспорте. «Для пополнения транспортного приложения «Тройка» не нужно снимать наличные, можно сделать это безналичным способом в устройствах самообслуживания Сбербанка за счет банковского приложения, размещенного на этой же карте. Кроме этого, пополнить транспортное приложение можно воспользовавшись онлайн-сервисами Сбербанка», - сообщила директор Дивизиона «Эквайринг и банковские карты» ПАО Сбербанк  Светлана Кирсанова.  

«В рамках проекта выпущено более 5 тыс. карт, на которые будет зачисляться стипендия студентов и зарплата преподавателей вуза. Помимо привычных платежных операций карта предоставляет дополнительные возможности для студентов и сотрудников главного инженерно-строительного вуза страны. Благодаря кампусному приложению карта «Мир» Сбербанка служит пропуском на территорию учебных корпусов и общежития вуза, а также становится для своего владельца ключом доступа к электронному читательскому билету в библиотеке НИУ МГСУ», - проинформировали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлевотметил, что компании очень близок девиз МГСУ – «Учись строить будущее», а платежная система «Мир» - молодая компания, которая идет в ногу со временем и развивает самые современные сервисы для молодой продвинутой аудитории. «Кампусная карта для студентов МГСУ совмещает в себе полноценную платежную карту Сбербанка и удобный «ключ» к инфраструктуре университета. Уверены, что вместе с нашими партнерами мы сможем предложить еще больше интересных опций, которые сделают карту «Мир» еще интереснее для молодежи», - подчеркнул В. Комлев.


/ СИА /
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