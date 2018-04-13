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Sberbank CIB проводит третью ежегодную конференцию «Металлургия и горнодобывающая промышленность. Производство удобрений»

13 апреля 2018

Sberbank CIB 12 апреля 2018 года проводит в Москве третью ежегодную конференцию, посвященную ситуации в металлургии и горнодобывающей промышленности, а также перспективам развития данных отраслей в России и мире.

В рамках мероприятия пройдут четыре панельные дискуссии, где в качестве спикеров выступят российские и международные отраслевые эксперты, а также руководители ведущих российских сырьевых, добывающих и технологических компаний, в том числе, ГМК «Норильский Никель», «Северсталь», УК «Металлоинвест», «ФосАгро», «ЕвроХим» и «Акрон».

Программу конференции откроет панель, посвященная особенностям государственного регулирования металлургической отрасли в Китае. Участники обсудят влияние этого на рынки металлов, поднимут вопросы государственной политики Китая, в частности экологической реформы и «реформы предложения», а также поговорят о том, какую роль в этом играет инициатива «Один пояс – один путь».

После этой сессии участники конференции продолжат дискуссию в формате трех параллельных тематических панелей: по рынку цветных металлов, по новой экономике и по производству удобрений. На каждой из них будут обсуждаться проблемы и возможности для бизнеса в отраслевом разрезе.

На панельной сессии рынку цветных металлов разберут связь электромобилей и возобновляемой энергетики с ценовой конъюнктурой на рынке цветных металлов. В ходе панельной дискуссии по новой экономике участники обсудят возможности применения новейших технологий сегодня и их перспективы, а панель по производству удобрений затронет вопрос о влиянии технологического прогресса и инноваций на рынок удобрений в средне- и долгосрочной перспективе.

Игорь Буланцев, старший вице-президент, руководитель Sberbank CIB, отметил: «Sberbank CIB обладает глубокой экспертизой в индустриальном секторе и активно сотрудничает с металлургическими и горнодобывающими компаниями, а также производителями удобрений, уделяя особое внимание налаживанию устойчивых отношений. Третий год подряд мы предоставляем участникам рынка уникальную дискуссионную площадку. Конференция является ведущей платформой для экспертов, клиентов, представителей банковской сферы и госорганов, в рамках которой они получают возможность обсудить проблемы и перспективы сектора, оценить тренды и конъюнктуру рынка, а также поднять вопрос влияния современных технологий на отрасль в целом».


/ СИА /
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