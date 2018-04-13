В «БайкалИнвестБанке» проходит акция "Стартовый бонус" для юридических лиц и ИП

АО «БайкалИнвестБанк» объявляет акцию "Стартовый бонус" в городах Иркутске, Ангарске и Шелехове.
Срок проведения акции: с 12 апреля 2018 по 30 апреля 2018 г. (включительно).
Участниками Акции могут стать новые клиенты Банка - юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, соответствующие одновременно следующим условиям:
• обратившиеся в Банк в период проведения Акции за открытием накопительного/специального банковского/ депозитного/ расчетного счета в валюте РФ/ в иностранной валюте (далее – Счет);
• на дату обращения в Банк не имеют открытых расчетных счетов в Банке, либо все расчетные счета были закрыты до даты начала проведения Акции.
В рамках Акции предоставляются следующие льготные условия расчетно-кассового обслуживания по первому открытому в Банке расчетному счету:
• Бесплатное открытие первого расчетного счета в валюте РФ;
• Бесплатное оформление карточек с образцами подписей и оттиском печати;
• Бесплатное изготовление и заверение копий комплекта документов, предоставляемых для открытия счета;
• Бесплатное изготовление и заверение копий документов, предоставляемых для открытия счета, а также содержащих информацию об изменении сведений;
• Бесплатное ведение расчетного счета при подключении к системе ДБО в течение трех месяцев, не считая месяца открытия счета;
• Ежемесячная абонентская плата за обслуживание в Системе ДБО – 500 рублей в течение трех месяцев, не считая месяца открытия счета.
Услуги, на которые не распространяются условия Акции предоставляются согласно действующим Тарифам, размещенным на официальном сайте АО "БайкалИнвестБанк".
Подробные условия акции необходимо уточнять в офисах Банка в городах: Иркутске, Ангарске и Шелехове.