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БайкаИнвестБанк провел тренинг для сотрудников

13 апреля 2018

АО «БайкалИнвестБанк» провел тренинг  для сотрудников Департамента автокредитования, спецтехники и оборудования. В рамках тренинга сотрудники  отрабатывали навыки работы с клиентами, рассматривали все  этапы установления партнерских отношений.  

«География присутствия Банка постоянно расширяется. В команду вливаются новые сотрудники. Необходимо, чтобы все они отлично знали тот банковский продукт, с которым работают. Безусловно,  это повысит качество обслуживания клиентов»,  — прокомментировал директор Департамента автокредитования, спецтехники и оборудования Станислав Кувшинов.  

По его мнению, постоянный процесс обучения сотрудников – это залог успеха любого крупного бизнеса, а для банка это просто необходимость.


/ СИА /
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