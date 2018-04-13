БайкаИнвестБанк провел тренинг для сотрудников

АО «БайкалИнвестБанк» провел тренинг для сотрудников Департамента автокредитования, спецтехники и оборудования. В рамках тренинга сотрудники отрабатывали навыки работы с клиентами, рассматривали все этапы установления партнерских отношений.

«География присутствия Банка постоянно расширяется. В команду вливаются новые сотрудники. Необходимо, чтобы все они отлично знали тот банковский продукт, с которым работают. Безусловно, это повысит качество обслуживания клиентов», — прокомментировал директор Департамента автокредитования, спецтехники и оборудования Станислав Кувшинов.

По его мнению, постоянный процесс обучения сотрудников – это залог успеха любого крупного бизнеса, а для банка это просто необходимость.