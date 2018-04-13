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Сбербанк хочет забрать у владельцев ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске

13 апреля 2018

Сбербанк собирается приобрести 100% долей компании «Интеграл-девелопмента», владельца торгово-развлекательного комплекса «Сильвер Молл» в Иркутске. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ФАС. При этом ТРК перейдёт к Сбербанку только в случае дефолта владельца объекта. 

Напомним,«Сильвер Молл» был открыт в 2015 году, на его строительство Сбербанк выдал собственникам почти три млрд рублей кредита. Общая площадь объекта — около 108 тыс. кв. метров, 57 тыс. из которых сдается в аренду. По данным отраслевого портала Mall, это крупнейший торгово-развлекательный комплекс в Восточной Сибири.

Запрос «Ведомостей», отправленный в администрацию самого торгово-развлекательного центра, остался без ответа.

По сообщению коммерческой недвижимости «CRE.ru», представитель Сбербанка сообщил, что «поданные в ФАС документы не связаны с покупкой долей в компании и банк не намерен их приобретать». Дело в том, что для снижения кредитного риска в ходе реструктуризации долговых обязательств крупных заемщиков Сбербанк нередко настаивает на подписании соглашения, по которому ему переходит либо часть акций компании с обязательством обратного выкупа, либо весь пакет в случае дефолта.


/ СИА /
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