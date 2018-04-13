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Оптовая торговля в Приангарье: несмотря на проблемы, уверенность в завтрашнем дне растёт

13 апреля 2018

В оптовой торговле Иркутской области негативные перемены случаются чаще позитивных. Об этом сообщает Иркутскстат со ссылкой на выборочное обследование конъюнктуры и деловой активности. Так, в I квартале 2018 года 28% респондентов показали сокращение числа работников и только 15% увеличение. Преобладают негативные мнения и в оценке изменений экономической ситуации, прибыли, оборота оптовой торговли по сравнению с предыдущим кварталом. Но прогноз на ближайшую перспективу традиционно более оптимистичен, чем оценка фактических изменений.

<p>Фото: tourplanb.com</p>

Фото: tourplanb.com

Нормальный портфель заказов имеют не все организации (79%), складские запасы недостаточны у 6% респондентов.

В оптовую торговлю постепенно внедряется электронная продажа продукции, такой способ практикуют 22% респондентов, пока в небольших объемах (до 5% оборота).

Многие отмечают подорожание приобретаемых и реализуемых товаров (соответственно 69% и 63% руководителей оптовых предприятий) и почти столько же ожидают дальнейшего роста цен. Инфляции в данной сфере способствуют посредники, значительная часть продукции, покупаемой и реализуемой оптовыми организациями, предварительно проходит через других представителей оптового звена. В процессе продвижения до потребителя чаще всего происходит 2 перепродажи. Торговая наценка составляет в среднем 17% к стоимости товара.

Как и в других сферах деятельности, оптовый бизнес сдерживается неплатежеспособностью покупателей, высокими налогами и недостатком финансов. Есть и специфические «тормоза»: высокие транспортные расходы (отметили 57% опрошенных руководителей), высокая арендная плата и недобросовестная конкуренция (21-22%). Часть респондентов пеняют на недостаток квалифицированных специалистов и несовершенство нормативно-правовой базы (13-16%).

Предпринимательская уверенность стоящих у штурвала оптовой торговли чуть выше, чем в розничной торговле (2,5 процентных пункта, против 0,5), по сравнению с концом прошлого года показатель увеличился на 0,9 пункта. Данный индекс учитывает фактические и ожидаемые изменения экономической ситуации и уровень складских запасов.


<p>Фото: tourplanb.com</p>
/ СИА /
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