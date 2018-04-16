Как пострадавшим вкладчикам АктивКапитал Банка получить возмещение в Иркутске?

Меньше двух недель прошло с момента отзыва лицензии у АктивКапитал Банка. С 11 апреля два банка – ВТБ и Сбербанк – сообщили о начале выплат страхового возмещения пострадавшим вкладчикам – в том числе в Иркутской области. Куда и когда обращаться за выплатой?

Что произошло?

Лицензия у АктивКапитал Банка была отозвана 29 марта. Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2018 кредитная организация занимала 117 место в банковской системе РФ.

Согласно данным АСВ, всего в реестре АктивКапитал Банка 30,7 тысяч вкладчиков, которым предстоит выплатить страховое возмещение на сумму около 22,9 млрд руб. Выплаты будут производиться в 11 субъектах Российской Федерации.

У АК Банка был офис в Иркутске на улице Киевской, 9а. Банк активно занимался привлечением вкладов у населения. Как сообщает пресс-служба банка ВТБ, в Иркутске у банка было 418 вкладчиков, с общим объемом вкладов в 235 млн рублей.

Выплаты начались

11 апреля два банка – Сбербанк и ВТБ – сообщили, что приступили к выплатам страхового возмещения вкладчикам АК Банка.

Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей.

Куда обращаться?

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 11 апреля 2018 г. по 11 апреля 2019 г. через Сбербанк и Банк ВТБ, действующие от имени Агентства по страхованию вкладов и за его счет в качестве банков-агентов.

Группы вкладчиков сформированы в зависимости от начальной буквы фамилии вкладчика. Так, в Иркутске вкладчики с фамилиями на букву от "А" до "Л" должны обращаться в Сбербанк, от "М" до "Я" – в банк ВТБ. При этом вкладчики вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента.