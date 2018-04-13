Примсоцбанк предлагает бизнесу быстрокредиты

Примсоцбанк запускает программу «Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов». Решение по кредиту принимается в течение 24-х часов с момента предоставления документов.

Продукт призван закрыть потребность малого и среднего бизнеса в оперативном финансировании на пополнение оборотных средств, приобретение и ремонт основных фондов. Специалисты банка оптимизировали процесс принятия решения, сократив время ожидания в 4 раза. Быстро пройдёт не только получение решения по кредиту, но и подача заявки, ведь пакет документов, необходимых для оформления, уменьшен в 2 раза.

«Малому бизнесу крайне важна скорость всех операций. Нет времени ждать, необходимо постоянное движение и развитие, – отмечает Константин Антонченко, начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – Мы стараемся сделать условия максимально привлекательными для бизнеса: оптимизируем ставки, уменьшаем сроки принятия решений, количество необходимых документов, участвуем в программах поддержки предпринимательства. Месяц назад мы решили что кредит Бизнесу на 2 миллиона рублей не должен рассматриваться более суток и уже сегодня он одобряется за 24 часа».

«Кредит для бизнеса с минимальным пакетом документов» выдаётся на сумму от 300 тысяч до 2 миллионов рублей под залог недвижимости или легкового автотранспорта по ставке 13.9% годовых на срок до 3 лет. Подробные условия кредитования и требования к заёмщиком можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 94 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 54 точки присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.