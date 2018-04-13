Новости

Промсвязьбанк подарил музею кинокамеру, запечатлевшую прилет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года

13 апреля 2018

Накануне Дня космонавтики Промсвязьбанк передал в дар музею «Детские годы Гагарина» камеру, на которую была совершена первая киносъемка Юрия Гагарина непосредственно сразу после его приземления из космоса.

В церемонии приняли участие Наталья Сергеевна Королева - дочь С.П. Королева, Волынов Борис Валентинович – дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, член первого отряда космонавтов.

Камера всё это время хранилась в личном архиве Махмуда Мухаметзяновича Рафикова – он первым снял улыбающегося Гарина после его возвращения из космоса 12 апреля 1961.

По словам Филатовой Тамары Дмитриевны (племянница Ю. Гагарина и заведующий музеем «Детские годы Гагарина») камера представляет огромную ценность,

«Это большое событие, как в жизни музея, так и для нашей семьи. Долгое время из-за режима секретности камера была недоступна для показа. Теперь благодаря Промсвязьбанку мы получили в нашу коллекцию этот редкий экспонат, - обратилась к представителям банка Тамара Дмитриевна. – Я приглашаю всех желающих в наш музей познакомиться с семейными традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспертное мнение
Как найти «доходное место» для торговли?
Пожарная безопасность. Почему скупой заплатит больше
Байкальские турбазы. Когда законотворчеству не хватает логики
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании