Лучшие цитаты Байкал Бизнес Форума

Байкальский Бизнес Форум-2018 все ближе и ближе. Сейчас организаторы составляют новую и эффективную программу, а участники круглых столов готовят свои доклады. А мы тем временем вспоминаем наиболее яркие цитаты с прошлогоднего мероприятия и предлагает вам зарегистрироваться на грядущее.

«Конечно, у нас существует абсолютно трезвое понимание, что мы не можем через месяц или через три посмотреть статистику и отчитаться в духе «благодаря форуму у нас плюс пять тысяч предпринимателей». Форум — это один из элементов совокупности действий, приводящих к росту предпринимательской активности, хотя его удельный вес влияния совершенно точно будет высоким.

Любое стимулирование рынка требует уникального предложения. Все, что делается сегодня в российских регионах в направлении поддержки бизнеса, это точечное кредитование. Мы не исключение — у нас работает фонд микрокредитования, выдающий кредиты под 10% годовых в размере до 3 млн рублей на срок до трех лет. Не факт, что состояние экономики области через 10 лет будет требовать такого предложения. Пока же аналогичного предложения на банковском рынке нет, поэтому фонд сейчас актуален.

Действительно, сейчас все регионы работают «под копирку», и джентльменский набор мер поддержки предпринимателей очень типичен. Хотя бы потому, что федеральные законы не позволяют творчески подходить к этому вопросу, особенно если речь идет о софинансировании из федерального бюджета. Но мы стараемся менять ситуацию. К примеру, в Иркутской области появился Фонд развития промышленности — в масштабах Сибирского федерального округа это сделано впервые. Думаю, что остальные сибирские регионы будут следовать нашему примеру».

Виктор Григоров о важности китайских инвестиций для туризма на Байкале

«Развивать туристическую отрасль можно только в балансе экономики и экологии. При этом сегодня запретительные меры пока побеждают экономику, доходы от туристической отрасли в бюджете Иркутской области не превышают 0,6%. Для того, чтобы достичь более серьёзных показателей, необходимы серьёзные инвестиции, сотни миллиардов рублей. В России такие деньги есть только у весьма ограниченного круга структур, не ориентированных на развитие туризма. Китай готов участвовать в развитии туризма, надо этим пользоваться. Без этих денег мы будем развиваться очень долго и отстанем навсегда. Как показывает практика, сроки окупаемости проектов, которые демонстрируют коллеги из Китая, намного ниже наших отечественных».

Елена Ланцова о том, почему нужно участвовать в Байкал Бизнес Форуме

«Особенно хотелось бы отметить новый формат круглых столов. Утомительные презентации и доклады сложны для восприятия, интересный живой диалог банков, лизинговых компаний, госструктур с малым и средним бизнесом намного результативнее. Хорошая организация, презентации интересных инвестпроектов, общение с известными спикерами федерального масштаба, отличный проект для студентов 'Открытый диалог'. Теперь дело осталось за малым: донести бизнесу, что этот форум действительно эффективен, и в этом мероприятии точно нужно участвовать. Предприниматели так долго наблюдали мероприятия 'для галочки', что порядком разочаровались и перестали их посещать.

Теперь нужно вернуть их доверие!».

Александра Михайлова о популяризация Иркутской области среди иностранцев

«Главная задача проекта – это популяризация Иркутской области среди иностранных и российских туристов, а также создание устойчивого и узнаваемого бренда, который будет ассоциироваться с озером Байкал. Мы показываем то, чем обладаем, рассказываем о своей культуре, преемственности, связи поколений. Старики передавали своим детям песни, сказы из поколения в поколение, мы продолжаем их традицию. Сильная кровная связь и преемственность поколений – это наша гордость».

Сергей Левченко о том, как искать инвесторов

«Видимо, кто-то сидит и ждет, что к нам прибегут люди с деньгами и построят то, что мы захотим. Практика показывает, что это неправильная логика. Убежден, что не стоит ждать инвестора, сидя в кабинетах, его надо искать, уговаривать, если хотите – заманивать. Примером такой эффективной работы могу назвать наше взаимодействие с Могилевским лифтостроительным заводом, соглашение о сотрудничестве с которым региональный минэконом подписал за полчаса до начала нашего мероприятия. Благодаря кропотливой работе мы сумели убедить инвестора зайти на нашу площадку, поскольку не только предложили выгодные и понятные условия, но и смогли доказать объем спроса на ту продукцию, которая будет производиться – а это лифтовые комплекты».

Ольга Мосина о микрозаймах для бизнеса

«Нам интересны разные заемщики, в том числе предприниматели, которые находятся на старте бизнеса. Необходимым условием для такой категории предпринимателей является бизнес-план. Но также мы работаем и с теми, кто занимается бизнесом давно – они просто могут предоставить бухгалтерскую отчетность».