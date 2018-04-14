Благотворительный фонд Альпари подвел итоги 2017 года

Благотворительный фонд «Альпари» подвел итоги работы за 2017 год. Общий объем помощи составил более 15.4 млн рублей. Активная работа велась в рамках постоянных программ фонда: «Здоровье детям», «В помощь семье», «Накорми ребенка», «Письма Деду Морозу», «Снова в школу!» и «Свой огород». В 2017 году сотрудники фонда и волонтеры провели более 170 праздников и мероприятий для более чем 6 000 подопечных, оказана адресная помощь 29 детским социальным учреждениям Республики Татарстан.

«За прошлый год фонд привлек рекордное количество денежных средств: более 8.1 млн рублей и материальных благ на общую сумму более 6 млн рублей. Это удалось выполнить в том числе благодаря высоким технологиям, позволяющим делать пожертвования быстро, просто и прозрачно. Отдельно хочу отметить эффективную работу по объединению усилий благотворительных, государственных, республиканских и коммерческих организаций, которая дает возможность оказывать не только материальную, но и образовательную, спортивно-развлекательную, психологическую, духовную помощь. Эти достижения на фоне развития движения волонтерства говорят о том, что благотворительность в Республике Татарстан выходит на новый доверительный и действенный уровень», — отметил учредитель Благотворительного фонда «Альпари» Андрей Дашин.

В прошлом году активно развивалось сотрудничество с сервисом «Добро Mail.Ru». Благотворительный фонд «Альпари» успешно осуществил 18 программ индивидуальной помощи для 217 подопечных на сумму более 1.3 млн рублей. Благодаря проекту «Добрая Казань», который реализуется по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина и является одним из 12 приоритетов городского развития, Благотворительный фонд «Альпари» в 2017 году принимал активное участие в муниципальных мероприятиях, праздниках и проектах.

В 2017 году продолжилось успешное взаимодействие БФ «Альпари» с крупнейшими благотворительными и финансовыми организациями России, такими как фонд продовольствия «Русь», X5 Retail Group, «Любятово», фонд «Детский мир». В рамках собственной программы «Вместе мы сможем больше» фонд «Альпари» продолжает сотрудничество с российскими компаниями ООО «ПрайсвотерхаусКуперс консультирование», ЗАО «ПвК Аудит», ООО «Аудэкс», ТЦ «Ашан», ООО «Фреза», которые регулярно оказывают финансовую поддержку подопечным и принимают участие в благотворительных спортивных мероприятиях фонда.

Важно отметить, что Благотворительный фонд «Альпари» вновь прошел независимую аудиторскую проверку и получил положительное заключение о своей деятельности за 2017 год от компании «Аудэкс». Также весомым подтверждением компетенции, честности и необходимости работы БФ «Альпари» стали победы в профессиональных и общественных конкурсах. В прошлом году фонд «Альпари» стал лауреатом премии «Финансовая элита России 2017», был отмечен благодарственным письмом мэра города Казани Ильсура Метшина, а также стал победителем республиканского конкурса «Благотворитель года 2017».

О БФ «Альпари»

Благотворительный фонд «Альпари» учредил бизнесмен из Казани Андрей Дашин в 2005 году, чтобы дать возможность детям, проживающим на территории Татарстана, полноценно расти и развиваться вне зависимости от наличия семьи и особенностей развития. За 13 лет деятельности фонда благополучателями стали более 23 000 человек на общую сумму более 88 млн рублей, проведено свыше 750 праздников и мероприятий, оплачено лечение более 880 детей. В феврале 2017 года директором фонда была назначена Наталья Гилазева, которая уже долгие годы посвящает себя благотворительности.