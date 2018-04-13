Жительница Иркутска поборется за сердце миллионера на федеральном канале

Алиса Шапошникова из Иркутска поборется за сердце миллионера в новом реалити-шоу «Миллионер на выданье» на канале «Ю».

Участнице телевизионного проекта 26 лет, по профессии Алиса стилист-визажист. Вместе с остальными 14 девушками она поселится в роскошном загородном особняке потенциального мужа. Но не все так просто: участницам придется пройти непростые испытания и даже вспомнить секреты, которые они предпочли бы забыть. Победительница получит предложение руки и сердца. Но ответит ли она взаимностью?

«Я не могу объяснить, какой критерий в выборе мужчины для меня важен: цвет волос или когда дарят цветы, нет. Вот просто вижу человека и понимаю, как по щелчку, что он - мой. И все», - рассказывает о своем участии Алиса.

«Миллионер на выданье» - реалити, в котором 15 красивых и обаятельных девушек вступят в борьбу за сердце настоящего миллионера. Но человеку с таким высоким достатком очень сложно понять истинные мотивы участниц. Что же им на самом деле нужно – деньги, слава или любовь? Поэтому помогать герою в выборе невесты будут его родные дети. Еще одна интрига состоит в том, что, живя в доме состоятельного жениха, участницы не сразу с ним познакомятся. А поддерживать их будет ведущая проекта – Екатерина Одинцова. Проект будет выходить с 14 апреля по субботам в 18.00.