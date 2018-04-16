Евгений Кожевников: «Во время биткойновой лихорадки надо не майнить, а продавать «лопаты»!»

Заработать на майнинге во время скачка биткойна нельзя. А вот на продаже оборудования – можно, уверен владелец и директор дизайн-студии Tandem Inc Евгений Кожевников. Он рассказал, как заботится о безопасности личных финансов и о чистоте своей кредитной истории, вспомнил, как заработал первые деньги на продаже ранеток и объяснил, почему не доверяет онлайн-банкам.

Про банки. С банками я работаю исключительно как с инструментами. Самый первый, с которым мне не посчастливилось работать – Русско-Азиатский банк. Он в последствии обанкротился, а у меня на счету там оставались деньги. Вернуть я их так и не смог. Остатки перевел платежкой в налоговую инспекцию, но до них деньги так и не дошли.

После этого я перешел в СоИксБанк, но, наученный горьким опытом, средств на расчетном счете там практически не держал, сразу снимал, когда они поступали. Пусть лучше мои деньги лежат у меня в кармане, чем кто-то построит на них себе дом.

Потом я долгие пять лет обслуживался в Сбербанке. Меня не очень устраивала их работа – уровень клиентоориентированности, компетентности сотрудников и скорость обслуживания – но всё было терпимо до определенного момента. Закончилась у меня чековая книжка. Пришел в офис Сбербанка, чтобы её обновить – эта процедура обычно не занимает больше 15 минут. А мне сказали – приходите за новой через четыре дня. Мол, нововведения – бумажка должна пройти по всем этажам, собрать подписи, разрешения… Но ведь бизнес есть бизнес – лишнего времени там нет – мне было абсолютно некогда ждать.

Я в то время работал с Импэксбанком – сейчас это Райффайзенбанк. Я пришел к ним и спросил, как открыть расчетный счет – мне его сделали за полчаса, напечатали платежку и все свои деньги из Сбербанка я перевел туда. Чековую книжку получил сразу же.

С тех пор – с 2004 года – как ИП, я работаю только с Райффайзенбанком. Это достаточно консервативный банк, и это меня абсолютно устраивает.

Как физлицо, держу дебетовую карту в Сбербанке, и кредитку Русского Стандарта.

Про кризис и финансовые принципы. В 1994 году, когда я только начинал работать, рынок был непаханый: было всего 4-5 рекламных агентств на весь Иркутск. Можно было зайти в любой магазин и спросить, нужна ли им вывеска, и все сразу соглашались. Таким образом, кризис 1998 года мы проскочили относительно безболезненно: запас долгосрочных договоров и контрактов был еще на весь 1999-й. Да, был неприятный момент, когда накануне кризиса я получил от клиента предоплату в размере 60 тысяч рублей, а на утро она по курсу уменьшилась втрое.

А вот к следующему кризису 2008 года у клиентов наступила фаза насыщения, да и на рекламном рынке появилось много игроков. Этот кризис уже научил меня осторожнее относиться к финансам – откладывать, сберегать. Сформировал новые финансовые принципы. Если раньше деньги текли со всех сторон в одну кучу, и уже из нее распределялись на необходимые цели, то сейчас под каждого заказчика выделяется отдельный бюджет: с пришедших клиентских денег сразу закрываются траты на его конкретный заказ.

Про кредиты. Кредиты я брал несколько раз. В Райффайзенбанке в 2004 году первый кредит взял на покупку лазерного станка, потом еще брал пару займов на покупку оборудования. И в 2006 году взял коммерческую ипотеку на офис размером 80 кв. м. Это было очень удобно: ежемесячные выплаты по кредиту были в два раза меньше стоимости аренды, и почти за три года я его закрыл.

Вообще кредитная история у меня всегда была хорошая – я ее берегу.

Про онлайн-банки. Банкам типа Тинькоффа и Точки я не доверяю. Всё-таки я консерватор: мне надо лично прийти, пообщаться, посмотреть. А если электронный субъект в нашем регионе даже не представлен – кому предъявлять претензии в случае чего?

У меня дочь пользовалась Тинькофф Банком, потом перешла на Рокетбанк. В них обоих неплохой кэшбэк, но действуют определенные ограничения на снятие наличных средств. А я не хочу, чтобы меня кто-то в моих личных финансах ограничивал. Так, в Тинькоффе можно снять сумму только от трех тысяч рублей. То есть, если мне нужно 100 рублей – мне всё равно придется снять три тысячи, по-другому – никак. Может быть, со временем это всё разовьется и улучшится, но пока я очень скептично к этому отношусь.

Про криптовалюту. Я всегда интересовался новыми технологиями – в своё время даже участвовал в Поиске внеземных цивилизаций – проект SETI , где искали внеземной разум, там примерно та же система распределенных вычислений, что и в биткойне. И когда только появился биткойн – я завел себе кошелек – возможно, там сейчас что-то намайненное и лежит. Но, поскольку тогда не было такого шума вокруг криптовалют, я забыл про этот кошелек – пароль от него теперь вряд ли вспомню.

Сейчас я сравниваю хайп вокруг биткойна с золотой лихорадкой. В прошлом году, когда биткойн вырос до 20 тысяч долларов США, народ на хайпе начал покупать видеокарты и строить фермы. Но ведь при нормальной золотой лихорадке надо не копать, а продавать лопаты – на этом можно заработать даже больше. Кто в итоге остался в плюсе в 2017-м? Продавцы ферм, видеокарт, асиков, те, кто сдавал площади в аренду, консультанты, ремонтники, специалисты… Время идёт, правила не меняются: во время биткойновой лихорадки надо не майнить, а продавать «лопаты»!

В Китае зарабатывают и майнеры, да. Но нам до этого еще очень далеко – поэтому будем реалистами.

Про мошенничество. Я считаю, что безопасность наших финансов находится непосредственно в наших руках. Когда в 2016 году прошел слух, что в общественных местах аферисты незаметно прикладывают POS-терминалы к сумкам и карманам людей, списывая с банковских карт деньги, – я приобрел для своих карточек алюминиевый кейс, через который это сделать невозможно.

А вообще, куда попало карты не вставляю, знаю места, где 100% стоят нормальные банкоматы, в общественных местах, под видеонаблюдением, без скимминговых устройств.

Про первые деньги. В детстве в саду собирал ранетки и продавал их с бабушкой на рынке. Пол-литровая банка стоила 15 копеек, а банка объемом 0,8 л. – 20 копеек. Я уже тогда понимал, что выгоднее было продавать ранетки банками по 0,8 л.: денег получаешь больше, товара продаешь меньше. Если удавалось продать 10-литровое ведро ранеток банками по 0,5 л. по 15 копеек, получался неплохой вклад в семейный бюджет. Официально я хотел заработать – накопить на велосипед, но потом его мне подарили родственники.

Про путешествия. Очень люблю ездить на море и путешествовать по интересным историческим местам. Непередаваемые ощущения: раньше ты видел эти достопримечательности только на фотографиях – и вот, ты тут же ходишь рядом с ними. Из последнего, что удалось посетить – Египет, Китай, Мексика, Доминикана… Каждая страна прекрасна по-своему. Я стараюсь грамотно чередовать пляжный отдых и экскурсионную программу, всё-таки отдохнуть и порелаксировать тоже нужно.