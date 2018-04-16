Готовые финансовые решения для начинающих и опытных инвесторов обсудят на бизнес-завтраке с «БКС Премьер»

Как обеспечить финансовое будущее семьи? Как достичь своих финансовых целей? Компания «БКС Премьер» поможет вам найти ответы на эти вопросы. Традиционный бизнес-завтрак позволит предпринимателям, собственникам бизнеса и другим частным инвесторам Иркутска найти лучшие финансовые решения для любых целей.
Тема мероприятия: Структурные продукты «БКС Премьер». Готовые финансовые решения для начинающих и опытных инвесторов
Дата: 19 апреля
Время: 11:00-13:00
Место: Иркутск, ул. Свердлова, 43а, филиал «БКС Премьер»
Спикер: Эдуард Семёнов, директор Иркутского филиала «БКС Премьер», эксперт по инвестиционным решениям для состоятельных клиентов – индивидуальные инвестиционные счета, налоговые льготы для частных инвесторов, накопительные страховые программы, формирование эффективного инвестпортфеля.
Стоимость участия: бесплатно
Во время мероприятия Вы сможете задать интересующие Вас вопросы спикеру, а также записаться на индивидуальную встречу с финансовым советником в Иркутском филиале «БКС Премьер». .
Напомним, два раза в месяц команда Иркутского филиала «БКС Премьер» организует деловые встречи, которые помогают взглянуть по-новому на фондовый рынок, повысить уровень финансовой грамотности, а также познакомиться с различными вариантами вложения денежных средств.
Регистрация: Зарегистрироваться, уточнить подробности и задать вопросы можно по адресу: pakulevaZP@krsk.bcs.ru
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