Готовые финансовые решения для начинающих и опытных инвесторов обсудят на бизнес-завтраке с «БКС Премьер»

Как обеспечить финансовое будущее семьи? Как достичь своих финансовых целей? Компания «БКС Премьер» поможет вам найти ответы на эти вопросы. Традиционный бизнес-завтрак позволит предпринимателям, собственникам бизнеса и другим частным инвесторам Иркутска найти лучшие финансовые решения для любых целей.

Тема мероприятия: Структурные продукты «БКС Премьер». Готовые финансовые решения для начинающих и опытных инвесторов

Дата: 19 апреля

Время: 11:00-13:00

Место: Иркутск, ул. Свердлова, 43а, филиал «БКС Премьер»

Спикер: Эдуард Семёнов, директор Иркутского филиала «БКС Премьер», эксперт по инвестиционным решениям для состоятельных клиентов – индивидуальные инвестиционные счета, налоговые льготы для частных инвесторов, накопительные страховые программы, формирование эффективного инвестпортфеля.

Стоимость участия: бесплатно

Во время мероприятия Вы сможете задать интересующие Вас вопросы спикеру, а также записаться на индивидуальную встречу с финансовым советником в Иркутском филиале «БКС Премьер». .

Напомним, два раза в месяц команда Иркутского филиала «БКС Премьер» организует деловые встречи, которые помогают взглянуть по-новому на фондовый рынок, повысить уровень финансовой грамотности, а также познакомиться с различными вариантами вложения денежных средств.

Регистрация: Зарегистрироваться, уточнить подробности и задать вопросы можно по адресу: pakulevaZP@krsk.bcs.ru

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