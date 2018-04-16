В I квартале 2018 года РСХБ выдал аграриям 288 млрд рублей

В январе-марте 2018 года Россельхозбанк направил на поддержку предприятий агропромышленного комплекса 288 млрд рублей. Значительные объемы средств были выданы по направлению растениеводства – 46 млрд рублей, пищевой и перерабатывающей промышленности – 62 млрд рублей, а также животноводства – 23 млрд рублей. При этом из общего объема выдач 58 млрд рублей направлено на инвестиционные цели.



По итогам I квартала 2018 года кредитный портфель Банка по направлению АПК превысил 1,2 трлн рублей.