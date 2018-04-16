Примсоцбанк «разгоняет» овердрафт для бизнеса

Примсоцбанк ускорил срок принятия решения по предоставлению овердрафтов для малого и среднего бизнеса до 24 часов.

Использование овердрафта позволяет компаниям проводить финансовые операции по расчётным счетам даже при недостатке или отсутствии средств для их проведения. В таких ситуациях банк автоматически предоставляет кредиты на сумму, превышающую остаток средств.

«Позволяя компаниям стабильно работать даже при недостатке финансов, мы даём им возможность стабильно развиваться, несмотря на временные экономические трудности, – отмечает Константин Антонченко, начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – Оформление овердрафта на год за 24 часа позволяет вести финансовую деятельность без перерывов».

Годовой овердрафт оформляется на сумму от 100 тысяч до 3-х миллионов рублей под залог недвижимости или легкового автотранспорта. Страхование залога не требуется. Суммы до 2-х миллионов рублей предоставляются без залогового обеспечения. Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать во всех офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», на официальном сайте и по телефону 8-800-200-42-02.