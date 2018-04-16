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Дальневосточный банк выступил официальным партнером XIV Бизнес-Премии Приморского края

16 апреля 2018

В Приморье подходит к концу голосование в рамках ежегодной XIV Бизнес-Премии, учрежденной Издательской Компанией «Золотой Рог» при поддержке администрации Приморского края. Его итоги определят победителей в номинациях «Компания Года», «Менеджер Года», «Социально-ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес». Дальневосточный банк уже в третий раз выступает официальным партнером мероприятия.

В числе номинантов компании, продемонстрировавшие положительную динамику работы по итогам минувшего года, рост объема производства, прибыли, участие в социальных проектах. Своей важнейшей задачей организаторы Бизнес-Премии считают их поддержку, что созвучно принципам работы Дальневосточного банка, выступающего надежным партнером приморского бизнеса.


/ СИА /
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