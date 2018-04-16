Сбербанк провел первое мероприятие нового просветительского проекта First Talk

«Сбербанк Первый» организовал и провел первое мероприятие нового просветительского проекта First Talk — цикла публичных дискуссий известных людей на самые актуальные темы.

Первая тема First Talk — «Кино как отражение мировых процессов. Что волнует зрителей в цифровую эпоху?». Ее обсудили двукратные номинанты премии «Оскар», лауреаты кинопремий «Золотой глобус» и призеры Каннского фестиваля режиссер Андрей Звягинцев и кинопродюсер Александр Роднянский. Разговор был посвящен тому, как диджитализация влияет на зрителя и кинобизнес в целом.

«Как бы цифровая эра ни влияла на кино, главным его содержанием остаются люди, их отношения, — считает Андрей Звягинцев. — Зритель приходит в зал для того, чтобы попытаться увидеть чужой опыт, спрессованный до двух часов экранного времени, и, может быть, разглядеть какие-то свои черты, получить стимул к обновлению».

«Обсудили и современные сериалы, и эволюцию жанров, и фильмы, снимаемые на смартфон, и даже то, в каком возрасте можно начинать знакомить детей с серьезным кинематографом, скажем, фильмами Тарковского, — рассказал Александр Роднянский. — Для меня такие встречи — возможность проговорить что-то важное для самого себя, систематизировать знания и сформулировать ответы на важные вопросы».

«Мы хотим, чтобы наши клиенты были во всем первыми, именно поэтому сразу задаем высокую планку для всех последующих встреч, — пояснила руководитель "Сбербанка Первого" Мария Поденко. — И нам было очень важно выбрать первых гостей. Поэтому для нас огромная честь, что First Talk "Сбербанка Первого", наш первый просветительский проект, открыли лидеры российской киноиндустрии».

First Talk будет проходить ежемесячно. Прямые трансляции будут доступны на сайте www.sberbank1.ru/firsttalk. Все желающие смогут присоединиться к дискуссии, предварительно зарегистрировавшись, а также задать вопрос спикерам заранее или онлайн во время прямой трансляции.