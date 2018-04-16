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Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает новый сезонный вклад «Победа!»

16 апреля 2018

Рублевый вклад можно открыть во всех отделениях АТБ с 9 апреля сроком на 6 месяцев, минимальная сумма депозита составляет 50 000 рублей, максимальная – не ограничена. Ставка по вкладу - 7,5% годовых. 

Депозит не подразумевает пролонгацию и пополнение. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «Личный счет» (до востребования). Выплата процентов осуществляется в конце срока хранения вклада.


/ СИА /
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Предложения месяца:

Солид Банк. Вклад «Токио».
Сумма вклада от 100 000 рублей. Срок 153 дня. Ставка 7.50% годовых..
Пополнение вклада допускается, при этом общая сумма вклада с учетом доп.взносов не может превышать 1 400 000 рублей.

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