Рублевый вклад можно открыть во всех отделениях АТБ с 9 апреля сроком на 6 месяцев, минимальная сумма депозита составляет 50 000 рублей, максимальная – не ограничена. Ставка по вкладу - 7,5% годовых.
Депозит не подразумевает пролонгацию и пополнение. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «Личный счет» (до востребования). Выплата процентов осуществляется в конце срока хранения вклада.
Новости
Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает новый сезонный вклад «Победа!»16 апреля 2018
Рублевый вклад можно открыть во всех отделениях АТБ с 9 апреля сроком на 6 месяцев, минимальная сумма депозита составляет 50 000 рублей, максимальная – не ограничена. Ставка по вкладу - 7,5% годовых.
/ СИА /
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