Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает новый сезонный вклад «Победа!»

Рублевый вклад можно открыть во всех отделениях АТБ с 9 апреля сроком на 6 месяцев, минимальная сумма депозита составляет 50 000 рублей, максимальная – не ограничена. Ставка по вкладу - 7,5% годовых.



Депозит не подразумевает пролонгацию и пополнение. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «Личный счет» (до востребования). Выплата процентов осуществляется в конце срока хранения вклада.