Сбербанк и Правительство Республики Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Красноярского экономического форума (КЭФ) Сбербанк и Правительство Республики Бурятия в лице председателя Байкальского банка Сбербанка Александра Абрамкина и Главы Республики Алексея Цыденова подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ охватывает широкий круг направлений, в том числе по развитию отношений в области инвестиционного финансирования и текущего кредитования бюджетных учреждений в целях реализации государственных программ Республики Бурятия в образовании и науке, культуре и здравоохранении.

«В Бурятии на старте находится много крупных инфраструктурных проектов, связанных с социальной сферой, которые нуждаются в поддержке и дополнительном финансировании. Уверен, что сотрудничество Сбербанка и Правительства Бурятии будет способствовать развитию образовательных и дошкольных учреждений, а также повышению качества жизни населения в целом», - отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.