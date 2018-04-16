«Библионочь-2018» пройдет в Иркутске 20 апреля

Всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске с 20.00 до полуночи 20 апреля 2018 года. Участники смогут попытать удачу в гадании по книгам, пройти квест «Реставратор», побывать в кабинете антиквара или станцевать на балу.

Организаторы «Библионочи» подготовили развлекательные мероприятия для детей и научно-популярные лекции, дегустацию чая и химические опыты, будет работать театральная гостиная и кинозал.

Для того, чтобы стать участником «Библионочи» в «Молчановке», вам нужно получить пригласительный билет в библиотеке, либо или заполнить анкету на сайте библиотеки. Пригласительный билет придет в течение суток на вашу электронную почту. Один бидет действителен для трёх персон.

Подробная программа в группе мероприятия.

Акцию завершит флешмоб, желающих участвовать просят захватить с собой фонарики.