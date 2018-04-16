Зарплаты в Сибири за первый квартал выросли почти на 2%

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что происходило с зарплатами в первом квартале 2018 года, насколько изменились доходы работников, составил зарплатный рейтинг профессий и отследил динамику роста доходов по федеральным округам.

Для этого исследования аналитики проекта проанализировали динамику данных, которые ежеквартально вносят в его онлайн-систему около 800 российских работодателей более чем по 5000 ролям.

Заработные платы медленно, но растут

Одним из главных выводов исследования стал тезис о том, что 2018 год подхватил тенденцию 2017 года – заработные платы медленно, но уверенно росли с постепенным нарастанием динамики.

Данные российских компаний свидетельствуют, что уровень позиции практически не влияет на изменение совокупного дохода работника. Изменение оклада и линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладываются в диапазон 1-2%. Наименьший рост зарплат в этом году был у линейных руководителей.

Уровень сотрудника 2017 год 2018 год Динамика Линейный руководитель 131 193 131 350 0,1 % Ведущий специалист 87 899 88 963 1,2 % Специалист 52 306 52 879 1,1 % Начальный уровень 27 207 27 657 1,7 %

Основная масса зарплат в регионах находится в диапазоне 40-50 тыс. руб.

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил рейтинг профессий в зависимости от их фактического совокупного дохода, а также в разбивке Москва/Санкт-Петербург/регионы. При этом, анализ проводился по уровням «Ведущий специалист» и «Специалист», не включая начальный уровень и руководителей.

Примечательно, что существует ряд профессий, для которых практически не существует дифференциации по географическому признаку, такие специалисты получают примерно одинаковую зарплату будь то в Москве, или в регионах. К ним относятся не только профессии начального уровня, как например, грузчик, кладовщик или продавец, но и достаточно дефицитные, находящиеся в среднем диапазоне зарплат профессии, как слесарь, механик или специалист по промышленной безопасности и ОТ. Сюда можно отнести и менеджеров по продажам ­– в зависимости от выполнения плана продаж практически не существует потолка зарплат, в таком случае вознаграждение специалиста в регионе может быть даже больше столичного.

В данном рейтинге основная масса зарплат в регионах лежит в диапазоне 40-50 тыс. руб. В Санкт-Петербурге также преобладают зарплаты 40-50 тыс. руб, однако разница с регионами существенная. В северной столице такое вознаграждение получают специалисты, которые относятся к профессиям начального уровня и среднего, а в регионах среднего и высшего. В Москве уровень зарплат ожидаемо выше, основная масса лежит в диапазоне 70-80 тыс. руб. Рейтинг профессий по уровню зарплат в Москве, Санкт-Петербурге и регионах возглавляют программисты, также в число высокооплачиваемых специалистов входят менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы.

Сибирь отстает

Показатели динамики роста совокупного дохода сильно разнились в зависимости от федерального округа. Так, например, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Москве и МО (-0.8%), а максимум в Южном федеральном округе (5.5%). В число лидеров по росту дохода также вошли Центральный (5,0%), Дальневосточный (3,2%), Приволжский и Северо-Кавказский (оба 3,0%) федеральные округа. В таблице также представлены абсолютные значения.