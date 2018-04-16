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Зарплаты в Сибири за первый квартал выросли почти на 2%

16 апреля 2018

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что происходило с зарплатами в первом квартале 2018 года, насколько изменились доходы работников, составил зарплатный рейтинг профессий и отследил динамику роста доходов по федеральным округам.

Для этого исследования аналитики проекта проанализировали динамику данных, которые ежеквартально вносят в его онлайн-систему около 800 российских работодателей более чем по 5000 ролям.  

Заработные платы медленно, но растут

Одним из главных выводов исследования стал тезис о том, что 2018 год подхватил тенденцию 2017 года – заработные платы медленно, но уверенно росли с постепенным нарастанием динамики.

Данные российских компаний свидетельствуют, что уровень позиции практически не влияет на изменение совокупного дохода работника. Изменение оклада и линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладываются в диапазон 1-2%. Наименьший рост зарплат в этом году был у линейных руководителей.

Уровень сотрудника

2017 год

2018 год

Динамика

Линейный руководитель

131 193

131 350

0,1 %

Ведущий специалист

87 899

88 963

1,2 %

Специалист

52 306

52 879

1,1 %

Начальный уровень

27 207

27 657

1,7 %

 

Основная масса зарплат в регионах находится в диапазоне 40-50 тыс. руб.

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил рейтинг профессий в зависимости от их фактического совокупного дохода, а также в разбивке Москва/Санкт-Петербург/регионы. При этом, анализ проводился по уровням «Ведущий специалист» и «Специалист», не включая начальный уровень и руководителей.

Примечательно, что существует ряд профессий, для которых практически не существует дифференциации по географическому признаку, такие специалисты получают примерно одинаковую зарплату будь то в Москве, или в регионах. К ним относятся не только профессии начального уровня, как например, грузчик, кладовщик или продавец, но и достаточно дефицитные, находящиеся в среднем диапазоне зарплат профессии, как слесарь, механик или специалист по промышленной безопасности и ОТ. Сюда можно отнести и менеджеров по продажам ­– в зависимости от выполнения плана продаж практически не существует потолка зарплат, в таком случае вознаграждение специалиста в регионе может быть даже больше столичного.

В данном рейтинге основная масса зарплат в регионах лежит в диапазоне 40-50 тыс. руб. В Санкт-Петербурге также преобладают зарплаты 40-50 тыс. руб, однако разница с регионами существенная. В северной столице такое вознаграждение получают специалисты, которые относятся к профессиям начального уровня и среднего, а в регионах среднего и высшего. В Москве уровень зарплат ожидаемо выше, основная масса лежит в диапазоне 70-80 тыс. руб. Рейтинг профессий по уровню зарплат в Москве, Санкт-Петербурге и регионах возглавляют программисты, также в число высокооплачиваемых специалистов входят менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы.

Сибирь отстает

Показатели динамики роста совокупного дохода сильно разнились в зависимости от федерального округа. Так, например, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Москве и МО (-0.8%), а максимум в Южном федеральном округе (5.5%). В число лидеров по росту дохода также вошли Центральный (5,0%), Дальневосточный (3,2%), Приволжский и Северо-Кавказский (оба 3,0%) федеральные округа. В таблице также представлены абсолютные значения.

Федеральный округ

2017 год

2018 год

Динамики

Москва и МО

95 036

94 284

-0,8%

Санкт-Петербург и ЛО

65 464

67 084

2,5%

Дальневосточный

57 088

58 927

3,2%

Южный

47 729

49 891

5,5%

Сибирский

48 023

48 953

1,9%

Центральный

46 405

48 722

5,0%

Уральский

47 965

48 230

1,0%

Северо-Западный

46 811

47 818

2,1%

Приволжский

44 373

45 685

3,0%

Северо-Кавказский

43 151

44 722

3,0%

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