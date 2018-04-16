Зарплаты в Сибири за первый квартал выросли почти на 2%

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что происходило с зарплатами в первом квартале 2018 года, насколько изменились доходы работников, составил зарплатный рейтинг профессий и отследил динамику роста доходов по федеральным округам.
Для этого исследования аналитики проекта проанализировали динамику данных, которые ежеквартально вносят в его онлайн-систему около 800 российских работодателей более чем по 5000 ролям.
Заработные платы медленно, но растут
Одним из главных выводов исследования стал тезис о том, что 2018 год подхватил тенденцию 2017 года – заработные платы медленно, но уверенно росли с постепенным нарастанием динамики.
Данные российских компаний свидетельствуют, что уровень позиции практически не влияет на изменение совокупного дохода работника. Изменение оклада и линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладываются в диапазон 1-2%. Наименьший рост зарплат в этом году был у линейных руководителей.
|
Уровень сотрудника
|
2017 год
|
2018 год
|
Динамика
|
Линейный руководитель
|
131 193
|
131 350
|
0,1 %
|
Ведущий специалист
|
87 899
|
88 963
|
1,2 %
|
Специалист
|
52 306
|
52 879
|
1,1 %
|
Начальный уровень
|
27 207
|
27 657
|
1,7 %
Основная масса зарплат в регионах находится в диапазоне 40-50 тыс. руб.
Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил рейтинг профессий в зависимости от их фактического совокупного дохода, а также в разбивке Москва/Санкт-Петербург/регионы. При этом, анализ проводился по уровням «Ведущий специалист» и «Специалист», не включая начальный уровень и руководителей.
Примечательно, что существует ряд профессий, для которых практически не существует дифференциации по географическому признаку, такие специалисты получают примерно одинаковую зарплату будь то в Москве, или в регионах. К ним относятся не только профессии начального уровня, как например, грузчик, кладовщик или продавец, но и достаточно дефицитные, находящиеся в среднем диапазоне зарплат профессии, как слесарь, механик или специалист по промышленной безопасности и ОТ. Сюда можно отнести и менеджеров по продажам – в зависимости от выполнения плана продаж практически не существует потолка зарплат, в таком случае вознаграждение специалиста в регионе может быть даже больше столичного.
В данном рейтинге основная масса зарплат в регионах лежит в диапазоне 40-50 тыс. руб. В Санкт-Петербурге также преобладают зарплаты 40-50 тыс. руб, однако разница с регионами существенная. В северной столице такое вознаграждение получают специалисты, которые относятся к профессиям начального уровня и среднего, а в регионах среднего и высшего. В Москве уровень зарплат ожидаемо выше, основная масса лежит в диапазоне 70-80 тыс. руб. Рейтинг профессий по уровню зарплат в Москве, Санкт-Петербурге и регионах возглавляют программисты, также в число высокооплачиваемых специалистов входят менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы.
Сибирь отстает
Показатели динамики роста совокупного дохода сильно разнились в зависимости от федерального округа. Так, например, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Москве и МО (-0.8%), а максимум в Южном федеральном округе (5.5%). В число лидеров по росту дохода также вошли Центральный (5,0%), Дальневосточный (3,2%), Приволжский и Северо-Кавказский (оба 3,0%) федеральные округа. В таблице также представлены абсолютные значения.
|
Федеральный округ
|
2017 год
|
2018 год
|
Динамики
|
Москва и МО
|
95 036
|
94 284
|
-0,8%
|
Санкт-Петербург и ЛО
|
65 464
|
67 084
|
2,5%
|
Дальневосточный
|
57 088
|
58 927
|
3,2%
|
Южный
|
47 729
|
49 891
|
5,5%
|
Сибирский
|
48 023
|
48 953
|
1,9%
|
Центральный
|
46 405
|
48 722
|
5,0%
|
Уральский
|
47 965
|
48 230
|
1,0%
|
Северо-Западный
|
46 811
|
47 818
|
2,1%
|
Приволжский
|
44 373
|
45 685
|
3,0%
|
Северо-Кавказский
|
43 151
|
44 722
|
3,0%