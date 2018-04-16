Выставка «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника» пройдёт в Иркутске с 17 по 20 апреля

С 17 по 20 апреля в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» пройдёт 24-я специализированная выставка дорожно-строительного комплекса, транспортной отрасли и спецтехники «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника».

Мероприятие традиционно демонстрирует результаты работы транспортной отрасли за год, помогает наладить диалог бизнеса и власти. На выставочных площадках развернется экспозиция коммерческого транспорта, дорожно-строительной техники, оборудования и запасных частей от ведущих тракторных, механических, автомобильных заводов России, а также участники представят свои услуги по строительству и ремонту автомобильных дорог, проектно-изыскательским работам и т.д.

В рамках деловой программы пройдут мероприятия, посвящённые ключевым темам дорожно-транспортной отрасли региона. 17 апреля состоится научно-практическая конференция «Перспективы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской области. Реализация новых проектов», организаторами которой выступают Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Союз дорожников Иркутской области. На мероприятии будет рассказано о ходе реализации государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2014-2020 годы», о развитии сети федеральных автомобильных дорог Байкальского региона, будут обсуждаться актуальные вопросы развития автомобильного, железнодорожного, авиационного и речного транспорта Иркутской области.

Также в этот день пройдёт круглый стол «Развитие интеллектуальных транспортных систем в субъектах Российской Федерации», на котором обсудят тему повышения безопасности дорожного движения и сохранность дорог за счёт применения систем фото фиксации правонарушений, расскажут о развитии Региональной навигационно-информационной Системы (РНИС). ФКУ Упрдор «Прибайкалье» поделится опытом применения элементов интеллектуальных транспортных систем на подведомственных им дорогах.

18 апреля в конференц-зале №2 Сибэкспоцентра впервые состоится круглый стол «Перспективы развития газомоторного и электромобильного транспорта на автомобильных дорогах Иркутской области» при участии членов клуба Nissan Leaf Baikal и Межрегиональной Ассоциации экологичного транспорта. На мероприятии будет всестороннее рассмотрен вопрос эксплуатации данного вида транспорта в регионе, способы его усовершенствования, а также актуальная тема создания инфраструктуры по его обслуживанию.

Еще одним событием выставки станет большая конференция «Современное такси. Законодательство и правоприменительная практика», посвящённая государственному регулированию перевозок пассажиров легковыми автомобилями, региональным проблемам в таксомоторной отрасли, а также перспективам развития сервиса заказа такси в Иркутской области.

В продолжение насыщенной деловой программы 19 апреля Комитет по транспорту Государственной Думы ФС РФ и Министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области проведут научно-технический совет «Ольхон — дорога инноваций». На заседании озвучат предварительные итоги работы по проектированию участка автомобильной дороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» от причальных сооружений на острове Ольхон до поселка Хужир, будут обозначены основные проблемы и пути их решения. Далее состоятся презентации инновационных технологий, оборудования и материалов, применение которых возможно на данном объекте.

В этом году впервые в рамках выставки пройдет турнир по силовому экстриму среди мужчин «Богатырь Байкала», в котором примут участие 10 сильнейших тяжелоатлетов из Иркутска и других регионов России. 18 апреля на отрытой площадке Сибэкспоцентра участники турнира выполнят сложнейшие силовые упражнения с использованием многокилограммовой штанги усиленной колесами, кантовку покрышки К700 весом более 350 килограмм, перенос большого колеса от КАМАЗа, а также продемонстрируют элементы шоу-программы по буксировке и поднятию спецтехники. Зрители турнира смогут принять участие в соревнованиях по армрестлингу на приз от ОАО «Сибэкспоцентр».

Специальные гость соревнования — мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, многократный победитель соревнований по тяжелой атлетике Сергей Суров из Красноярска. Судья соревнований — мастер спорта России по пауэрлифтингу, одна из сильнейших женщин России и мира в буксировке многотонной техники Оксана «Скала» Кошелева. 17 апреля с 11:30 по 12:00 в конференц-зале №2 Сибэкспоцентра состоится расширенная пресс-конференция с организаторами и участниками турнира.

Традиционно запланированы мероприятия для студентов иркутских вузов. В рамках деловой программы пройдёт круглый стол «Взгляд молодежи на решение проблем транспорта и транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации. Предложения и пути решения», в котором примут участие студенты ИрНИТУ и ИрГУПС. Также для них пройдёт ежегодный конкурс работ «Дорогу осилит идущий». Компетентное жюри оценит студенческие проекты, подготовленные по трём направлениям: «Автомобильные дороги. Транспортные сооружения», «Благоустройство, освещение и озеленение автомобильных дорог. Придорожный сервис» и «Городские перевозки, организация и безопасность дорожного движения».

Торжественная церемония открытия выставки состоится 17 апреля в 10.30 на сценической площадке павильона № 1 Сибэкспоцентра. Выставка будет работать 17-19 апреля — с 10.00 до 18.00, 20 апреля — до 15.00. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Сибэкспоцентра.

Генеральный информационный партнер выставки: журнал о спецтехнике «Грейдер».

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а, выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр».

Тел./факс: (3952) 351-888, 352-900, 353-033

E-mail: info@sibexpo.ru