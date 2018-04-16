ВТБ выдал полмиллиона зарплатных карт с начала года

По итогам 1 квартала 2018 г. ВТБ выдал более 500 тыс. зарплатных карт. Портфель банка по данному направлению бизнеса достиг 5,9 млн карт.

Наибольшей популярностью у зарплатных клиентов пользуются кредитные продукты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотечных кредитов для этой категории клиентов увеличилась в 2,6 раза. За первые три месяца банк выдал более 10 тыс. ипотечных кредитов на 20,5 млрд рублей. Продажи кредитов наличными выросли до 105 тыс. на общую сумму 54,7 млрд руб. Выдачи кредитных карт с января по март превысили 66 тыс. штук.

В связи с общим снижением ставок на рынке продолжает расти популярность программы рефинансирования. На эти цели в 1 квартале зарплатным клиентам ВТБ было выдано порядка 3,3 млрд руб.

«В настоящее время ВТБ – один из основных лидеров канала прямых продаж. По итогам прошлого года мы привлекли более 2 млн новых зарплатных клиентов. В 2018 г. планируем добиться еще более амбициозной цели: стать основным расчетным банком еще для 2,5 млн клиентов и выдать более 207 млрд рублей кредитов наличными своим зарплатным клиентам», - комментирует Михаил Болоняев, старший-вице президент, заместитель руководителя департамента розничной сети ВТБ.