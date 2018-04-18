Берлин стал лидером в мировом рейтинге индекса роста цен на жилье, Москва и Петербург – во второй сотне городов

По итогам 2017 года столица Германии возглавила рейтинг Global Residential Cities Index (GRCI) международной консалтинговой компании Knight Frank c годовым ростом цен на жилье в размере 20,5%.

Global Residential Cities Index отслеживает показатели средних цен на жилье в 150 городах мира на основе официальных данных статистических служб и в местных валютах.

Почему растут цены на жилье

Способствовали столь позитивной динамике несколько факторов: высокие темпы роста населения, стабильная экономика, рекордно низкий уровень безработицы и интерес к Германии со стороны зарубежных инвесторов. В первой десятке городов-лидеров также оказались Гамбург (рост +14,1%), Мюнхен (+13,8%) и Франкфурт (+13,4%).

По словам директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям компании Knight Frank Марины Шалаевой, Германия - одно из самых востребованных направлений для инвестиций как в жилую, так и коммерческую недвижимость среди российских покупателей. По количеству запросов стабильно входит в пятерку направлений вместе в Великобританией, Кипром, Францией и Италией. Основной спрос сконцентрирован в Берлине, Франкфурте, Мюнхене, эти же города показывают самые высокие темпы роста цен за последние полгода. В Берлине востребована покупка пулов небольших лотов (площадью 40-60 кв. м.) в новостройках, расположенных в бизнес-районах и недалеко от учебных заведений. Цена за лот от составляет 300-400 тыс. евро, инвесторы покупают от пяти квартир для последующей сдачи в аренду. Приобретая жилье на этапе строительства, покупатели получают прирост стоимости минимум 5% в год в ближайшие несколько лет, так и регулярный доход от сдачи в аренду в пределах 3-5% годовых.

А как в России

Санкт-Петербург занял в рейтинге 107 место с годовым темпом роста цен в размере 1,2%, Москва – 119 место с показателем 0,2%. За год в двух российских столицах динамика цен на жилье оказалась противоположной. По итогам 2016 года Москва находилась на последнем, 150 место рейтинга с 15-процентным падением цен на жилье. Санкт-Петербург, напротив, занимал 83 строчку с ростом цен в размере 4,5%.

По словам директора департамента управления продажами жилых проектов компании Knight Frank Ольги Широковой, после 2016 года, ознаменовавшегося высокой девелоперской активностью и адаптацией рынка к новым реалиям, на протяжении прошлого года цены на жилую недвижимость оставались относительно стабильными. За 12 месяцев на рынок столицы вышло 170 новых корпусов в 57 новых объектах, а также 34 новых корпуса в уже реализуемых проектах. В 2017 году, ввиду большого объема предложения и, как результат, высокой конкуренции, девелоперы были вынуждены выводить на рынок новые проекты по более низким ценам. Однако, в отличии от 2016 года, когда новое предложение явно доминировало над «старыми запасами» и приводило к отрицательному изменению средних цен, в 2017 г. выход новых объектов по привлекательным ценам был нивелирован ростом цен в уже реализуемых и наиболее успешных объектах. Высокие темпы поглощения также способствовали росту цен в самых интересных проектах. Отметим, что касается спроса, 2017 года побил все рекорды: в Москве было зарегистрировано 54 207 ДДУ (+52% относительно 2016 г.). Высокие объемы поглощения стимулировались снижающейся ставкой по ипотеке.

Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg, отметил: «В течение 2017 года на рынке недвижимости Петербурга отмечалась разнонаправленная динамика цен. Стоимость 1 кв. м элитного жилья практически не изменилась, в бизнес-классе и сегменте жилья массового спроса цены выросли на 3% и 4% соответственно, а в пригородных проектах упали на 4%. Это отчасти связано с тем, что покупатели из пригородного сегмента постепенно переориентируются на объекты массового спроса, расположенные в черте города внутри КАД. Поэтому проекты, возводящиеся на административно-подчиненных территориях, из-за локального затоваривания однотипным жильем невысокого качества вынуждены конкурировать друг с другом ценой. В связи с поправками 214-ФЗ, до конца года можно ожидать роста стоимости 1 кв. м на 10-15%. Однако при условии ажиотажного спроса, который может возникнуть на фоне макроэкономических событий, застройщики могут существенно поднять цены».

Темпы роста цен на жилье замедлились во всем мире

Во всем мире темпы роста цен на жилье замедлились: по итогам прошлого года совокупный индекс составил в среднем 4,5%, годом ранее – 6,6%. Отмена фискальных стимулов, введением контроля над капиталом в Китае и переход многих стран к нормализации денежно-кредитной политики успокоил локальные рынки. В результате, по итогам 2017 года темпы роста цен на жилье свыше 20% были зафиксированы только в Берлине, а годом ранее – в 12 городах мира.

Замедление темпов роста цен на жилье в китайских городах оказало заметное влияние на общую динамику индекса. В 2016 году цены в 15 китайских городах, входящий в рэнкинг GRCI, в среднем увеличились на 23% в годовом исчислении. В 2017 году – всего на 1,6%. Город Чунцин теперь является лидером (23 место с динамикой +10%), а предыдущие «горячие» рынки Шэньчжэнь и Пекин сползли на дно рэнкинга – соответственно с 11 на 138 и с 6 на 123 места.

Самыми динамичными и укрепляющимися рынками в 2017 году стали Севилья и Гонконг. В Севилье за год цены выросли с -9,9% до 7,4%, в Гонконге – с 4,3% до 14,8%.

Несмотря на то, что за последние 18 месяцев повышение процентных ставок на покупку жилья в США происходило четыре раза, рост цен ускорился. В 15 городах они выросли в среднем на 6,3% в 2017 году. Сиэтл и Сан-Франциско стали лидерами рейтинга GRCI с ростом 12,7% (12 место) и 9,3% (27 место) соответственно.

Мировой индекс роста цен за период с IV квартала 2016 по IV квартал 2017 гг.

Место Город Изменение цен за год 1 Берлин 20,5 % 2 Измир 18,5% 3 Рейкьявик 16,6 % 4 Ванкувер 16 % 5 Гонконг 14,8 % 6 Будапешт 15, 5 % 7 Гамбург 14, 1 % 8 Мюнхен 13, 8 % 9 Роттердам 13,4 % 10 Франкфурт 13, 4 % … … … 107 Санкт-Петербург 1,4 % 119 Москва 0,2 %

Источник: Global Residential Cities Index, Knight Frank Research, 2018

Десятка городов мира с самой высокой разницей изменения цен на жилье между IV квартала 2016 и IV квартал 2017 гг.

Города Разница изменения цен за год 1 Севилья (Испания) 12,1 % 2 Гонконг 10,5 % 3 Эдинбург (Шотландия) 9,5 % 4 Ахмадабад (Индия) 7,5 % 5 Глазго (Шотландия) 7,1% 6 Гётеборг (Швеция) 7,1% 7 Абердин (Шотландия) 5,4% 8 Варшава (Польша) 5,4% 9 Хайдарабад (Индия) 5,3% 10 Марсель (Франция) 4,3%

Источник: Global Residential Cities Index, Knight Frank Research, 2018