В Ангарске у дома 335-й серии обрушилась стена

В Ангарске у дома № 36, в 10 микрорайоне в буквальном смысле слова отвалилась стена. По сообщениям СМИ, разрушение пятиэтажки началось еще в 2015 году – тогда жильцам предложили провести ремонт за собственные средства (400 тысяч рублей). Сегодня канал «360° Ангарск» сообщил, что начались долгожданные ремонтно-восстановительные работы.

«Сотрудники подрядной организации подогнали к дому строительную технику. Уже демонтированы детали стены с первого по пятый этажи. Почти три года хождений по кругу: управляющая компания — администрация города — фонд капремонта, чуть не привели к трагедии», — пишет издание.

Поврежденное здание относится к 335-й серии. Из-за особенностей строительства такие дома стали проблемой во многих городах страны. Специалисты при этом отмечают, что для Приангарья проблема стоит особенно остро.

Фото: angarsk360.ru

Значительная часть жилого фонда в Иркутской области возводилась по технологии крупнопанельного домостроения во второй половине прошлого века. Сама по себе технология доказала и эффективность, и жизнестойкость, но, по общему мнению специалистов, конструктивный ресурс ее полностью выработан. Старые дома продолжают стоять, и в них живут сегодня сотни тысяч человек. Многим из них требуется комплексная реконструкция или даже снос, но пока у областных властей нет видения, как решить эту проблему. А решать ее надо, потому что, во-первых, этот жилой фонд устарел и технически и морально, а во-вторых – потому что Иркутская область – регион с повышенной сейсмической опасностью.

В ноябре прошлого года эта проблема поднималась на «Ярмарке недвижимости». Тогда председатель общественного движения «Регенерация города» Денис Воронов отметил, что власть сегодня работает «в режиме реагирования» на свершившееся. Нет планирования на горизонт 10-15 лет. А эта проблема накоплена за 40-50 лет и не может быть «признана – запланирована – решена» в один срок работы депутатов или губернатора. Это вопрос долгосрочного развития региона или его стагнации.