Традиционный спуск в купальниках пройдет на Горе Соболиной 21 апреля

Гостей ждет насыщенная развлекательная шоу-программа Summer show, конкурсы, призы и розыгрыш годового абонемента на катание сезона 2018-2019.

Главное событие весны на горнолыжном курорте Гора Соболиная "Спуск в купальниках-2018" пройдет в Байкальске 21 апреля. В программе массовый красочный спуск в купальниках и ярких костюмах, развлекательная программа в стиле латино, зажигательные летние танцы, интерактивы, призы от "Горы Соболиной" и партнеров мероприятия и, конечно, розыгрыш годового абонемента на сезон 2018-2019. Для всех участников в купальниках катание с 14.00 до 17.00 бесплатно. Массовый спуск состоится с третьей отметки трассы «Пологая». Снег на склонах лежит. Будет открыто большинство трасс для катания.

Организаторы напоминают, что в прошлом году участие в спуске приняли 615 человек не только из Иркутска, но и из соседних городов региона. Организаторы мероприятия призывают установить новый рекорд и в этом году сделать спуск еще более массовым.

Также гостей праздника ждет насыщенная вечерняя программа в кафе "Бугель Вугель", где выступит музыкальная группа «Радиокухня», а также бразильская вечеринка с танцевальными мастер-классами в пабе «Лыжи Доски Два Стола», сообщает пресс-служба ООО «Гранд Байкал».